自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

2025亞洲青年運動會落幕 新北小將拚出1金3銀8銅佳績

2025/11/12 12:20

2025巴林亞洲青年運動會新北市有12位選手代表國家出賽，共奪下1金、3銀、8銅佳績。（記者賴筱桐攝）2025巴林亞洲青年運動會新北市有12位選手代表國家出賽，共奪下1金、3銀、8銅佳績。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕10月底剛結束的2025巴林亞洲青年運動會，新北市有12位優秀選手代表國家出賽，在激烈的競技場上交出亮眼成績單，共奪下1金、3銀、8銅的佳績。今（12）日市政會議由籃球好手謝艾彤代表獻獎，新北市長侯友宜頒發獎勵金肯定。

侯友宜表示，這群中學生運動員是新北的驕傲，帶著一股激勵的力量，不僅為國家爭光，更展現新北長年推動體育扎根的成果。他勉勵選手們持續努力、勇敢追夢，未來挑戰更高的運動殿堂，在奧運等級的國際賽場再次爭取榮耀。

亞洲青年運動會為亞奧會（OCA）主導的重要區域性賽事，今年為第3屆，在巴林舉行，共有45個國家及地區、超過4000名青年好手齊聚一堂。新北小將們分別在籃球、柔道、自由車、拳擊、游泳、跆拳道及桌球等競賽種類力戰群雄，發揮熱血、韌性與團隊精神。

奪得3對3籃球金牌的謝艾彤說，能在短暫集訓後與隊友攜手登上頒獎台，是無比榮耀與感動的時刻，她感謝教練與隊友一路的支持與信任，並承諾將這份榮耀化為前進的動力，持續在球場上發光發熱。

拿下自由車混合團體接力銀牌的羅葳分享說，與隊友合作的成功關鍵是「我們彼此激勵、互相加油，那一刻真的超級開心！」雖然個人計時賽未奪牌，她仍成功刷新個人最佳紀錄，讓她更堅定繼續努力的信念。

獲得柔道女子44公斤級銅牌的沈少云表示，能在國際賽場站上頒獎台，既緊張又興奮，感謝教練一路指導與家人全力支持，「這次的經驗讓我學會面對壓力，也讓我更想再挑戰更高的舞台。」

體育局表示，新北市將持續投入運動人才培育與國際交流，打造完善的運動發展環境，讓更多青少年有機會走向世界，成為孕育世界級運動員的搖籃。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中