2025亞洲青年運動會落幕 新北小將拚出1金3銀8銅佳績

2025巴林亞洲青年運動會新北市有12位選手代表國家出賽，共奪下1金、3銀、8銅佳績。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕10月底剛結束的2025巴林亞洲青年運動會，新北市有12位優秀選手代表國家出賽，在激烈的競技場上交出亮眼成績單，共奪下1金、3銀、8銅的佳績。今（12）日市政會議由籃球好手謝艾彤代表獻獎，新北市長侯友宜頒發獎勵金肯定。

侯友宜表示，這群中學生運動員是新北的驕傲，帶著一股激勵的力量，不僅為國家爭光，更展現新北長年推動體育扎根的成果。他勉勵選手們持續努力、勇敢追夢，未來挑戰更高的運動殿堂，在奧運等級的國際賽場再次爭取榮耀。

亞洲青年運動會為亞奧會（OCA）主導的重要區域性賽事，今年為第3屆，在巴林舉行，共有45個國家及地區、超過4000名青年好手齊聚一堂。新北小將們分別在籃球、柔道、自由車、拳擊、游泳、跆拳道及桌球等競賽種類力戰群雄，發揮熱血、韌性與團隊精神。

奪得3對3籃球金牌的謝艾彤說，能在短暫集訓後與隊友攜手登上頒獎台，是無比榮耀與感動的時刻，她感謝教練與隊友一路的支持與信任，並承諾將這份榮耀化為前進的動力，持續在球場上發光發熱。

拿下自由車混合團體接力銀牌的羅葳分享說，與隊友合作的成功關鍵是「我們彼此激勵、互相加油，那一刻真的超級開心！」雖然個人計時賽未奪牌，她仍成功刷新個人最佳紀錄，讓她更堅定繼續努力的信念。

獲得柔道女子44公斤級銅牌的沈少云表示，能在國際賽場站上頒獎台，既緊張又興奮，感謝教練一路指導與家人全力支持，「這次的經驗讓我學會面對壓力，也讓我更想再挑戰更高的舞台。」

體育局表示，新北市將持續投入運動人才培育與國際交流，打造完善的運動發展環境，讓更多青少年有機會走向世界，成為孕育世界級運動員的搖籃。

