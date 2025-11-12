自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》一席話讓強打哈波很受傷 費城人總裁透露已和他深談

2025/11/12 14:22

哈波。（資料照，法新社）哈波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）上個月曾在播客節目中表示，自家強打哈波（Bryce Harper）沒有展現出過往頂尖的賽季，這番話讓哈波感到不悅。唐布洛斯基今天受訪時，透露兩人有過一次長談，但不願透露具體內容，「我已經和他談過了，我們進行一次良好的對話，一切都很順利。」

費城人今年在國聯分區賽以1勝3敗不敵道奇，唐布洛斯基上個月在播客節目中提到哈波的表現，「他仍然是一名全明星等級的選手，但他沒有像過去那樣打出頂級賽季表現，我猜我們只能等待，看他能否重返菁英級，還是繼續維持良好的水準。」

但唐布洛斯基評的這番話，讓哈波向美媒《The Athletic》表示很受傷，「聽到有人質疑我對球隊的貢獻，我感到很失望。這種說法真的讓我很受傷，因為我真的非常熱愛費城。」

費城人棒球事務總裁唐布洛斯基。（資料照，美聯社）費城人棒球事務總裁唐布洛斯基。（資料照，美聯社）

大聯盟今天舉行總管會議，唐布洛斯基受訪對此說，已經和哈波有過一次談話，「我們有過一次很好的對話，談了很長一段時間，而且，我和Bryce之間的對話，只屬於我們自己。」

哈波在2019年季前與費城人簽下13年3.3億美元合約，曾在2021年奪得國聯年度MVP。哈波今年例行賽出賽132場，交出27轟、75分打點，打擊率2成61，整體攻擊指數（OPS）為0.844。

不過，費城人在季後賽國聯分區賽碰上道奇，哈波在這4場比賽合計15打數3安，有一支是長打，全壘打和打點都掛蛋，打擊率為2成。

