熊本大師賽》宋碩芸爆冷打敗日本美少女宮崎友花 晉級女單16強

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將宋碩芸今天在超級500系列日本熊本羽球大師賽，以21：19、21：13扳倒世界排名第8的地主好手「美少女」宮崎友花，驚奇挺進女單16強。

世界排名30的宋碩芸本季最佳表現僅美國公開賽打進8強，且從世界錦標賽起，已經連6站賽事都在首輪淘汰，今天又遇到地主好手宮崎友花，雙方曾在2023年交鋒，當時小宋吞下敗仗。

面對擁有主場的優勢的強敵，宋碩芸首局面臨落後，不過12：15先連得6分超前，但宮崎友花又連得4分反超，不過宮崎友花又回球出界、掛網，讓小宋連得2分取得20：19，並把握這次局點機會以一記直線殺球讓日本女將回擊掛網，成功先聲奪人。

挾著這股氣勢，宋碩芸在第2局就是頻頻利用前後吊動，讓宮崎友花產生更多失誤，尤其15：12時更是讓宮崎友花持續失誤，最終也以直落二奪下勝利，終結連6站首輪止步，重返女單16強。

另一位女將黃宥薰則以21：11、21：12輕取日本選手杉山薰，宋碩芸、黃宥薰將在16強上演內戰，也提前確定台灣女單在本屆8強佔有1席。

