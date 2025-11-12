NBA》二年級生愛德華茲決勝節爆發！烏布瑞致勝補籃助七六人逆轉塞爾提克

愛德華茲攻下全隊最高22分，其中第4節拿下13分幫助球隊逆轉獲勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰塞爾提克的七六人，在末節靠著二年級生愛德華茲（Justin Edwards）連砍三分外線拿下13分，以及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在剩餘8.7秒的致勝補籃的帶領之下，幫助球隊以102：100拿下逆轉勝。

七六人上半場靠著7顆外線以及47.5%的命中率，10分領先塞爾提克，不過綠衫軍在第3節扳回顏面，布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）分別得14和13分逆轉超前，進入決勝節後依舊保持領先。

然而在比賽時間剩下6分鐘時，愛德華茲跳了出來，連砍3顆三分外線幫助七六人一舉要回比賽，並在剩餘34秒時雙方打成平手，而在即將進入讀秒階段後，愛德華茲嘗試三分雖未進，不過在籃底下的烏布瑞馬上搶到進攻籃板補籃成功，奠定比賽勝基。

七六人團隊得分最高的是板凳出發的愛德華茲，他單場9投8中、三分外線6投5中、罰球1球1中攻下22分，馬克西（Tyrese Maxey）緊隨其後砍21分外帶9助攻，而今日的獲勝功臣烏布瑞則進帳12分。

塞爾提克部分，布朗進帳全場最高24分，懷特雖挹注18分，但個人單場20投僅7中，替補上場的西蒙斯（Anfernee Simons）則有17分。

Sixers win a THRILLER over the Celtics



▪️ Kelly Oubre Jr. putback with 8.7 left

▪️ Clutch defense to seal the W pic.twitter.com/8EKIlWk0FY — NBA （@NBA） November 12, 2025

烏布瑞。（路透）

