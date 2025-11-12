自由電子報
自由體育
體育 籃球 NBA

NBA》2026年明星賽改3隊循環新制 美國VS.國際菁英

2025/11/12 14:06

NBA主席席爾瓦。（資料照）NBA主席席爾瓦。（資料照）

〔中央社〕美國職籃NBA今天宣布，明年2月舉行的第75屆NBA明星賽將採用3隊循環賽新制，由兩支美國隊對抗1支由國際球員組成的世界隊。

法新社報導，這場比賽將於明年2月15日在洛杉磯快艇位在加州印格塢（Inglewood）的Intuit Dome球場舉行，賽事共計4場，每場12分鐘。

循環賽首戰由兩隊出賽，勝隊將對上第3隊，隨後第3隊再戰首戰落敗的一方。根據戰績或得失分差，前兩名隊伍將晉級冠軍賽。

每隊至少有8名球員。明星賽總共仍將選出24名球員，也就是東、西區聯盟各選12人，唯一改變是選人不再分前場或後場位置。

退休球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）說，這樣的做法「我真的超愛」。他說：「我欣賞由最佳球員獲選進入明星賽的構想。」

另一名退休球星卡特（Vince Carter）點出，如今擠進這24人名單的難度將更高。

東西區聯盟將各自選出5名球員作為明星賽「先發」，投票比重為球迷50%，球員25%，媒體25%。另外各聯盟還會有7位替補，由各隊教練選出。這24名球員將分配到3支隊伍進行輪戰。

至於美國球員如何分配到兩支隊伍，細節將於之後另行公布。

若最終票選結果未能產生16名美國球員和8名國際球員，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）將指定額外球員遞補，以確保每組人數達標，實際上也可能出現某隊超過8位球員的情況。

