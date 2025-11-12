自由電子報
棒球》中國CPB聯賽引爆挖角疑慮！ 鄭世忠：壯大中職避免人才外流

2025/11/12 14:09

運動部次長鄭世忠（中）。（記者劉信德攝）運動部次長鄭世忠（中）。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕立法院今召開教育及文化委員會第6次全體委員會議，多名立委在質詢時提出近期中國棒球城市聯賽（CPB）的爭議，除了球隊隊名、隊徽抄襲疑慮，同時也擔憂台灣高端棒球人才外流。對於相關問題，今天備詢的運動部政務次長鄭世忠強調，最根本還是要壯大中職和台灣的棒球環境，國際賽成績好、球員願意進場支持也能帶動產業，人才能在台灣有好的發展，也可避免人才外流的問題。

今天在教文委員會中，民進黨立委吳沛憶針對近期中國棒球城市聯賽問題提出疑慮，同時她舉出過去台灣半導體人才被系統性挖角一事為例，希望運動部可以正視相關問題。另外，她也提到，近年中國開出「落地招待」的方式，拉攏台灣基層球隊赴對岸訓練，她也希望運動部能持續投注資源在基層，而不會在因為中國開出落地招待，系統性地把台灣基層球員拉到中國訓練。

對於中國棒球城市聯賽爭議到台灣高端棒球人才流失疑慮，鄭世忠會後受訪時再度強調，必須持續壯大台灣棒球才是避免人才流失的關鍵，「選手的組、訓、賽和國際賽後勤，我們都是絕對全力支持，情蒐也是一樣的，選手成績好就會帶動球迷進場，我們同時把場館優化整修，中職提出來的，只要我們做得到，我們都是全力以赴。」

鄭世忠強調，給予國內棒球支持，將中職壯大起來，國內高端人才也沒有非要過去對岸的理由，「我們長年的棒球底蘊，他們若想要在兩、三年就要把它搶走，我想除非中國政府真的很喜歡這項運動，不然我會覺得現在他們尚在觀望中。」

至於之前傳出有行銷公司赴對岸發展，鄭世忠認為，那是個人自由，但同樣運動部也會跟陸委會合作，若有違反兩岸人民關係條例的舉動，當然會處理，但若單純的是選手之間自由市場的流動，當然還是給予尊重。

鄭世忠強調，李洋部長對於中職相當支持，所以一切還是回歸到台灣的中華職棒，要讓賽事變得更好，讓球迷觀賽感受變好，還有三級棒球的基層訓練，這些都是產業的一環，運動部也和會長蔡其昌持續保持聯絡。

