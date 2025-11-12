網球》與兒子搭檔雙打會是美夢成真 喬科維奇：如果對決我會教訓他

喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）日前表示希望在2028年洛杉磯奧運披著祖國塞爾維亞國旗結束生涯，不過對於與兒子斯特凡（Stefan Djokovic）並肩作戰也有嚮往。

38歲的喬科維奇今年四大滿貫都止步4強，目前仍無退役時間表，他日前作客英國知名主持人摩根（Piers Morgan）節目談起兒子滿臉驕傲，認為如果能像NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）一樣與兒子布朗尼一起打球，會是美夢成真。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇透露，剛滿11歲的斯特凡非常喜歡網球，被問及愛兒的實力時還笑說「他可能得到一些不錯的遺傳」，不過也強調，「我想當他的父親，而不是他的教練。」

喬科維奇表示，若兒子希望挑戰職業賽場，自己也不會排斥，但就如葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的兒子選擇繼承衣缽的例子，會受到很多外界的關注，「他會面對很大的挑戰，但如果這是他選擇要走的路，我會百分之百支持他。」

喬科維奇隨後提起詹姆斯與布朗尼同隊打球的佳話，認為若能與斯特凡一起在職業賽場出戰雙打會是美夢成真，但被問及若是隔網交鋒，喬帥則意願不高，「我不想跟他對決，我當然不會讓他打敗我，我會教訓他一頓。」

另外，喬科維奇目前坐擁24座大滿貫是史上之最，他坦言，對於自己能再於大滿貫奪冠抱持懷疑，畢竟要艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以及辛納（Jannik Sinner）的競爭，「但只要我還在賽場上征戰，無論對手是誰，我都相信自己是更出色的一方，也會拚盡全力贏下比賽。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法