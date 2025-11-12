自由電子報
MLB》大谷翔平明年再度挑戰完全二刀流 道奇透露使用說明書

2025/11/12 16:19

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年重拾投打二刀流，總管高梅茲（Brandon Gomes）透露明年投手大谷的「二刀流使用說明書」。

大谷翔平今年從第2次右手肘手術中復出，自歸隊以來，除了世界大賽第7戰之外，他的每次先發之間都至少間隔6天以上。對於明年如何安排「投手大谷」的出賽節奏，道奇總管高梅茲受訪表示，再過一段時間，當休賽季進一步推進時，會與大谷本人深入討論，基本構想是讓他按照一般先發投手輪值的節奏出賽。這代表大谷翔平明年有機會以投1休5的方式出賽。

高梅茲也補充，不過，具體情況會依實際狀況調整，也可能更具彈性，目前的階段會先從休賽季初期的溝通開始。本季道奇在開季階段曾採用6人先發輪值，讓投手群有更充裕的休息時間，高梅茲認為，明年仍有可能繼續採用這樣的方式，最終如何安排輪值，還得視球員人數與陣容完整度而定。

大谷翔平旅美8年只有在2022年達成規定投球局數，成為大聯盟史上第一位單季達標規定投球局數與規定打席的球員，明年將再度挑戰這項壯舉。大谷本季作為打者繳出打擊率0.282、55轟、102分打點、20盜，OPS為1.014；作為投手，大谷在6月中旬傷癒復出，14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87、WHIP1.04、62次三振的成績。

