日職》阪神7人奪金手套獎創紀錄！ 近本光司、辰己涼介締5連霸

央聯阪神虎7人獲得金手套獎為全聯盟最多。（取自日職官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒金手套獎今天公布獲獎名單，央聯阪神虎7人獲獎為全聯盟最多，太平洋聯盟共有6人首次獲獎，阪神外野手近本光司和樂天外野手辰己涼介都達成5連霸。

本季奪下央聯冠軍的阪神虎，今年一共7人獲獎，刷新隊史以及央聯最多紀錄，包括村上頌樹（投手）、坂本誠志郎（捕手）、大山悠輔（一壘）、中野拓夢（二壘）、佐藤輝明（三壘）、近本光司（外野）、森下翔太（外野手）。其中，央聯游擊金手套由巨人泉口友汰首次獲獎，中日龍岡林勇希則是連續4年收下外野金手套獎。

近本光司連續5年拿下外野金手套獎，追平由新庄剛志所寫下的隊史紀錄，他從首次獲獎後就連續5年入選，這是隊史頭一遭。村上頌樹首次榮膺央聯金手套獎，這是阪神自2019年西勇輝後再度有人獲獎，也是球團首位自家培養的投手拿獎。

太平洋聯盟共有6名首度奪獎的球員，日本火腿王牌伊藤大海首次勇奪投手金手套獎，歐力士捕手若月健矢2度奪獎，內野4名位置都是首次獲獎，分別為西武洋砲奈文（Tyler Nevin，一壘）、軟銀牧原大成（二壘）、樂天村林一輝（三壘）和歐力士紅林弘太郎（游擊）。

洋聯外野手部分，樂天辰己涼介達成5連霸，軟銀周東佑京連續2年獲得金手套肯定，西武西川愛也則是首次獲得殊榮。

洋聯共有6人首度獲獎。（取自日職官方X）

