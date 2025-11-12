自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》阪神7人奪金手套獎創紀錄！ 近本光司、辰己涼介締5連霸

2025/11/12 17:01

央聯阪神虎7人獲得金手套獎為全聯盟最多。（取自日職官方X）央聯阪神虎7人獲得金手套獎為全聯盟最多。（取自日職官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒金手套獎今天公布獲獎名單，央聯阪神虎7人獲獎為全聯盟最多，太平洋聯盟共有6人首次獲獎，阪神外野手近本光司和樂天外野手辰己涼介都達成5連霸。

本季奪下央聯冠軍的阪神虎，今年一共7人獲獎，刷新隊史以及央聯最多紀錄，包括村上頌樹（投手）、坂本誠志郎（捕手）、大山悠輔（一壘）、中野拓夢（二壘）、佐藤輝明（三壘）、近本光司（外野）、森下翔太（外野手）。其中，央聯游擊金手套由巨人泉口友汰首次獲獎，中日龍岡林勇希則是連續4年收下外野金手套獎。

近本光司連續5年拿下外野金手套獎，追平由新庄剛志所寫下的隊史紀錄，他從首次獲獎後就連續5年入選，這是隊史頭一遭。村上頌樹首次榮膺央聯金手套獎，這是阪神自2019年西勇輝後再度有人獲獎，也是球團首位自家培養的投手拿獎。

太平洋聯盟共有6名首度奪獎的球員，日本火腿王牌伊藤大海首次勇奪投手金手套獎，歐力士捕手若月健矢2度奪獎，內野4名位置都是首次獲獎，分別為西武洋砲奈文（Tyler Nevin，一壘）、軟銀牧原大成（二壘）、樂天村林一輝（三壘）和歐力士紅林弘太郎（游擊）。

洋聯外野手部分，樂天辰己涼介達成5連霸，軟銀周東佑京連續2年獲得金手套肯定，西武西川愛也則是首次獲得殊榮。

洋聯共有6人首度獲獎。（取自日職官方X）洋聯共有6人首度獲獎。（取自日職官方X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中