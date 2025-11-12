足球》足協理事長補選在即 鄭世忠盼有足球人站出來

運動部次長鄭世忠。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會近期風波不斷也掀起外界檢討聲浪，理事長王麟祥已經請辭，協會必須在45天內補選。今天運動部政務次長鄭世忠在立法院備詢時，不少立委關心相關議題，他也強調，運動部會輔導足協完成補選，期盼有足球人願意站出來扛起重任。

上個月亞洲盃資格賽後，足協被爆出有多項行政缺失，包含國家隊到泰國比賽住宿條件簡陋、待遇不受尊重，台灣隊長陳柏良更痛心地表示，這是「台灣人欺負台灣人」，不僅如此，五人制足球代表隊出國比賽還因簽證問題在機場卡關，近期足協登上媒體版面皆是因負面事件。

事件爆發後，運動部要求足協提交檢討報告，而協會內部高層人事大幅異動，除了理事長王麟祥請辭，秘書長趙士強因完成階段任務將歸建棒球協會，副秘書長蔡鴻義、技術總監陳亮辰皆請辭，立委也擔憂在人事動盪情況下，相關業務處理會受到影響，並要求運動部積極介入輔導。

針對足協行政缺失，鄭世忠坦言，這確實反映出足協內部行政能力問題，而在他擔任體育署長期間也曾要求足協、國訓中心和工會定期視訊溝通等。至於在協會債務方面，王麟祥任內已為足協償還了近6000萬的債務，但足協至今也仍有3、4000萬債務，鄭世忠強調，接下來運動部也將輔導足協依照規章在45天內進行補選，同時呼籲足球人願意站出來。

