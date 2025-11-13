東契奇率湖人力戰王者雷霆 今日賽事預告與轉播

東契奇和吉爾吉斯亞歷山大。（資料照合成圖）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有一場轉播，全聯盟戰績最佳的雷霆將在主場迎戰湖人，雷霆本季取得11勝1敗的佳績，目前拉出一波3連勝，湖人戰績為8勝3敗，高居西部第4。雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）開季繳出亮眼表現，場均貢獻32.8分、6.4助攻和5.2籃板，他能否率隊拉出4連勝呢？還是湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）能否帶隊奪勝？東契奇本季出賽7場，場均攻下37.1分、9.4籃板、9.1助攻、1.7抄截，投籃命中率49.1%，三分命中率32.1%，請球迷敬請鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

BWF熊本大師賽

08:00 BWF 日本名人賽 16強（上）



12:00 BWF 日本名人賽 16強（下）

轉播單位：愛爾達體育三台

NBA

10：30 湖人VS雷霆

13：00 勇士VS馬刺（D-LIVE）

轉播單位：緯來體育

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽

11：00 武陵高中VS穀保家商

13：00 平鎮高中VS秀峰高中

轉播單位：緯來精采台

ATP年終賽

18：30 第五天賽事 博斯運動一台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法