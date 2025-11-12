自由電子報
中職》12強成名3分彈「一生1次」 陳傑憲難忘打席魔幻力量

2025/11/12 17:38

陳傑憲（左）和採訪撰文王啟恩。（記者龔乃玠攝）陳傑憲（左）和採訪撰文王啟恩。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，首刷已突破1萬本，今天舉辦新書發表會，回憶去年世界12強接到台灣隊總教練曾豪駒徵詢接任隊長的意願時，他透露一開始有點抗拒，除了認為中職有更多領導能力更出色的選手，亦自認自己的命格沒那麼硬，連在統一當隊長期間都還沒奪過冠軍。

只是曾豪駒跟陳傑憲，請他當隊長不是希望拿到好成績，而是希望能用他的態度感染隊友，這正是陳傑憲所擅長的，「我不是刻意去做（製造好氛圍），而是自然做出來的，我在每個地方都希望團隊能夠很融洽地工作。對我來說，這不是難事，我喜歡觀察別人、幫助別人。」

陳傑憲不只帶動台灣隊氛圍，更在冠軍戰用3分彈砲轟戶鄉翔征，一棒成名，他直言，那次打席的氛圍是他人生從未經歷過的，平常他都會在待打圈觀察投手、思考怎麼進攻，但只有那次打席，他是閉著眼睛，耳朵旁沒有任何聲音，全身充滿力量，一心只想去擊敗對手，「那種企圖心，是我以前到現在都沒有過的。」

陳傑憲試圖將那次打席的感覺帶到中職賽季，卻發現無法複製，「今年球季的關鍵時刻，我一直在冥想，想找回12強的專注度，但卻沒有辦法，一直想著，為什麼當時我可以把這件事情做得這麼好。」

棒打戶鄉翔征的一棒三分砲改變了陳傑憲的世界，但他說已不會夢到這一幕，「我知道這種狀況，一生就是這麼一次。我不是長打見長，而是高擊球率選手，誰都沒想辦法想到是我打出3分砲，是運氣和團隊造就我，沒有晨威、林立的上壘，就沒有這發3分砲。沒有家正的全壘打，當下的打席可能會更緊繃，要感謝我的隊友。」

