體育 棒球 中職

中職》冬盟本週開打 這4場推出球員、女孩簽名會

2025/11/12 18:07

冬季聯盟集結台、日、韓三國球隊，場上帶來熱血沸騰的跨國交流賽，場下也將迎來星光熠熠的「球員、女孩簽名會」。（中職提供）冬季聯盟集結台、日、韓三國球隊，場上帶來熱血沸騰的跨國交流賽，場下也將迎來星光熠熠的「球員、女孩簽名會」。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕冬季聯盟集結台、日、韓三國球隊，場上帶來熱血沸騰的跨國交流賽，場下也將迎來星光熠熠的「球員、女孩簽名會」。今年簽名會邀請到台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊與韓職聯隊全體球員，以及台灣應援團女孩代表共同參與，將在熱情的冬季留下最珍貴的回憶與簽名。簽名會資格券將於11月14日中午12點起於ibon 售票系統正式開賣，每張資格券售價NT$1,500，總計四場次，每場限量60名，球迷朋友千萬別錯過。

「球員、女孩簽名會」將在冬盟第二、三週登場，活動皆安排在午場賽事結束後於澄清湖棒球場外舉行。11月22日由韓職聯隊率先亮相，23日則是台灣山林隊和女孩代表-怡琪、盈瑩、崔荷潾參加簽名會；11月29日輪到日職聯隊，30日則是台灣海洋隊和女孩代表-一七、NINA、KAPO參加簽名會活動。

簽名會資格券採實名制購票，每人每場次限購一張，票券不含當日入場門票。資格券同市值NT.1,500等值商品兌換券，限於2025冬季聯盟賽事期間之假日場次，於冬盟賽事現場CPBL官方商店使用，須出示票券收執聯為憑，逾期未兌換或遺失者，不另行退款、補發。若簽名會活動當日上午10點前資格券尚未售罄，將提供給於CPBL SHOP單筆消費滿NT$1,500的球迷朋友。

冬季聯盟每週皆有豐富活動，「週週集章抽大獎」每週蒐集不同的疊色印章，完成後即可兌換抽獎券，有機會抽中多項好禮及大獎；套票專屬活動「冬盟全勤計畫」，週末入場皆能獲得專屬好禮；「打卡冬盟」於個人社群平台完成打卡任務，可獲得限量冬盟紀念透明卡，更多活動詳情請見中華職棒官方臉書。冬季棒球盛宴即將熱血開打，誠摯邀請球迷踴躍進場，感受最熱情的冬日棒球魅力。

