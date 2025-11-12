TPBL》國王主帥約翰執教7場黯然下台！毛加恩親上火線說明考量

新北國王總經理毛加恩。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨宣布與美籍主帥約翰（John Patrick）結束合作關係，由「小胖」洪志善暫代總教練，總經理毛加恩今在交手夢想家賽前親上火線說明換帥原因，坦言新任總教練約翰傾向讓團隊重建，與球隊本季目標不同，因此只能分道揚鑣。

57歲的約翰曾在德國、日本聯賽執教，2023–24賽季帶領千葉噴射機拿下東超冠軍，強調團隊紀律與防守強度，本季接下國王兵符，不料僅帶兵7場，留下3勝4敗成績單就黯然下台。

毛加恩強調，約翰的執教經驗與能力毋庸置疑，做出這個決定並不容易，「他有很多觀念我們也非常認同，但最重要的是讓每個球員發揮最大優勢，他不適合現階段的國王。」

毛加恩提到，陣中除了李愷諺、林書緯、沃許本、桑尼、奧帝等冠軍成員，新賽季也簽下不少新人，新賽季雖經歷變動，仍是支具競爭力的球隊，但約翰可能在林書豪宣布退休後，就覺得團隊需要進入重建期，「我們的陣容還有很多非常有能力的球員，我們這季還是要拚總冠軍。」

毛加恩提到，從約翰來台開訓的第一週，就發現今年會是很不一樣的賽季，「不一樣不代表不能接受，但球隊跟教練團一直無法找到合作的共識，適合球隊的打法，大家也看到國王最近的戰績不如預期，最後還是要回歸到教練如何帶領球員找到最適合的打法。」

