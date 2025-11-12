自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》暫時不會找新主帥 毛加恩盼洪志善帶領國王重回軌道

2025/11/12 19:01

新北國王總經理毛加恩。（記者陳志曲攝）新北國王總經理毛加恩。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL新北國王新賽季僅打7場就宣布換帥，由40歲老將「小胖」洪志善暫代兵符，總經理毛加恩表示，洪志善一直以來都擔任教練團與球員之間的橋樑，是現階段最適合的人選，短時間內應該不會尋覓新主帥。

洪志善本季至今出賽3場，曾在10月19日面對戰神一役外線4投4中、貢獻12分，不過近期因膝蓋傷勢高掛免戰牌，在以球員身份復出之前將先接掌國王兵符。

洪志善近年曾任台灣隊教練團及陽明國、高中教練，毛加恩表示，一直以來都相當看好洪志善在退役後轉任教練，「他有非常棒的籃球IQ，過去在團隊都扮演球員與總教練的橋樑，非常了解球員的特質，也能與教練溝通，從中找到平衡，他對這樣的角色不陌生，是現階段帶領球隊回到軌道的最適合人選。」

對於是否會再尋覓新教練，毛加恩提到，雖然這幾天收到很多推薦人選，但應該暫時不會有新人選，畢竟球員季中要再適應新教練不容易，「小胖在這一個月、兩個月或是更久，我覺得他可以將去年與今年做得好的地方找到平衡，讓球員可以擁有對籃球的熱情，也可以打出自己的球風，這一點很重要，小胖可以讓他們做到這件事。」

毛加恩表示，洪志善帶兵時間為期多久以及是否會再重返賽場，現階段都是未知數，「他目前還在復健，以球員的身份還是可以幫助球隊很多，最理想的還是他能以球員身份完成這個賽季，或者說不定可以幫他辦引退賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中