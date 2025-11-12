TPBL》暫時不會找新主帥 毛加恩盼洪志善帶領國王重回軌道

新北國王總經理毛加恩。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL新北國王新賽季僅打7場就宣布換帥，由40歲老將「小胖」洪志善暫代兵符，總經理毛加恩表示，洪志善一直以來都擔任教練團與球員之間的橋樑，是現階段最適合的人選，短時間內應該不會尋覓新主帥。

洪志善本季至今出賽3場，曾在10月19日面對戰神一役外線4投4中、貢獻12分，不過近期因膝蓋傷勢高掛免戰牌，在以球員身份復出之前將先接掌國王兵符。

請繼續往下閱讀...

洪志善近年曾任台灣隊教練團及陽明國、高中教練，毛加恩表示，一直以來都相當看好洪志善在退役後轉任教練，「他有非常棒的籃球IQ，過去在團隊都扮演球員與總教練的橋樑，非常了解球員的特質，也能與教練溝通，從中找到平衡，他對這樣的角色不陌生，是現階段帶領球隊回到軌道的最適合人選。」

對於是否會再尋覓新教練，毛加恩提到，雖然這幾天收到很多推薦人選，但應該暫時不會有新人選，畢竟球員季中要再適應新教練不容易，「小胖在這一個月、兩個月或是更久，我覺得他可以將去年與今年做得好的地方找到平衡，讓球員可以擁有對籃球的熱情，也可以打出自己的球風，這一點很重要，小胖可以讓他們做到這件事。」

毛加恩表示，洪志善帶兵時間為期多久以及是否會再重返賽場，現階段都是未知數，「他目前還在復健，以球員的身份還是可以幫助球隊很多，最理想的還是他能以球員身份完成這個賽季，或者說不定可以幫他辦引退賽。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法