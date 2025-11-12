TPBL》「當時認為林書豪會回來」毛加恩回應國王洋將配置

林書豪和毛加恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王本季只進行7場比賽就決定更換主帥，由洪志善暫代兵符，對於接下來外援是否會進行異動，總經理毛加恩表示，會再給每位洋將一點時間適應不同的體系。

國王本季續留桑尼、沃許本與奧帝，也找來傑登與尚迪2位新洋將，開季至今3勝4敗，在更換洋將前直接先更換主帥，今登錄的洋將依舊為前役擊敗海神的組合傑登、尚迪與桑尼。

請繼續往下閱讀...

毛加恩表示，每位總管都會持續觀察洋將表現，表現不如預期一定會考慮更換，新的洋將傑登與尚迪非常有能力，只是目前還無法發揮優勢，代總教練洪志善認為可以再給所有洋將一點時間，評估是否適應體系。

毛加恩坦言，開季的洋將組合是與原總教練約翰討論出來的結果，「當時是認為林書豪會回來的情況，因此找比較多的配角來幫助球隊，畢竟林書豪在球隊的主導能力比較強，現階段還在評估他們是否適合球隊，但在沒有更換之下，我們對每位上場的球員都是保持高度信心。」

對於外界認為國王原有的洋將不適應新主帥約翰體系，毛加恩表示，約翰有自己堅持的地方，但不見得每位球員都能適應，「身為球隊GM，我應該以球隊戰績為優先，他有很多好的觀念我們也非常認同，最重要的還是讓球員發揮最大優勢，他在這段時間沒辦法做到這件事。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法