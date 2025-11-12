自由電子報
TPBL》國王只打7場就換帥太早？毛加恩坦言無法再拖：至少讓球員快樂打球

2025/11/12 19:29

新北國王。（資料照，記者陳志曲攝）新北國王。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王本季只進行7場比賽就火速更換主帥，總經理毛加恩坦言，對於約翰繼續執教下去的情況不樂觀，「沒有太多機會可以救。」

57歲的約翰曾在德國、日本聯賽執教，2023–24賽季帶領千葉噴射機拿下東超冠軍，強調團隊紀律與防守強度，本季接下國王兵符後僅帶兵7場，留下3勝4敗成績單就黯然下台，毛加恩今親上火線說明原因，表示雙方對於球隊本季目標沒有共識，「教練傾向重建，但我們這季仍有實力衝擊總冠軍。」

球隊與主帥僅合作7場就分道揚鑣實屬罕見，毛加恩認為，雖然賽季才剛開打，「但以球隊目前的磨合以及團結性，我不樂觀，我覺得沒有太多機會可以救，或許再過幾個月或半個賽季會好轉，但我們這個賽季不是要重建，我們是想要再拚一個總冠軍，無法再拖更久去嘗試。」

毛加恩表示，這也是會讓洪志善暫代兵符的原因，「我知道他至少可以讓球隊回到一個標準，讓球員至少快樂打球，把自己的特色拿出來，能夠發揮他們比較擅長的地方。」

毛加恩不諱言，自己也不知道火速換帥的決定是否正確，「可能還是結果論吧，只能說這個階段沒辦法再拖太久，我們還是希望趕快做個決定。」毛加恩提到，現在拿下的3勝對手都不是完全體，東超目前也是1勝2敗，「說早是早，但大概也了解球隊的狀況了。」

