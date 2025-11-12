自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》懷念小戴的超神逆轉秀嗎？ BWF盤點戴資穎12大經典戰役（影音）

2025/11/12 21:06

戴資穎。（資料照，歐新社）戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球天后戴資穎日前正式宣布退休，傳奇生涯畫上句點。世界羽聯（BWF）官方選出小戴生涯12場最經典的戰役，讓球迷能夠再度回味她那無與倫比的神技。

2014年杜拜超級系列賽總決賽

戴資穎以超級系列賽積分名列第7搶下杜拜年終賽門票，四強首戰逆轉擊敗當時的印度一姊賽娜，連兩年闖進決賽，冠軍戰再以直落二輕取成池鉉，首度在年終賽封后，成為台灣羽球史上第一人。

2016年印尼公開賽

戴資穎經過多年努力在2016年印尼公開賽中，擊敗3名中國名將李雪芮、王適嫻和王儀涵，以及8強收拾日本奧原希望，是她首度在頂超賽事奪冠。

2017年馬來西亞公開賽

戴資穎上演超神逆轉秀擊敗瑪琳，最終以23：25、22：20、21：13成功奪冠。

2018年丹麥公開賽

戴資穎碰上印度前球后賽娜，小戴激戰3局以21：13、13：21、21：6勝出，收下該年第8冠，也是小戴在丹麥站的生涯首冠，並成為「10萬分俱樂部」一員。

2018年雅加達亞運

賽前就被視為奪金熱門的世界球后戴資穎，在雅加達巨港亞運女單決賽登場，即使對手是里約奧運銀牌、世界排名第3印度名將辛度，小戴以21：13、21：16勝出，不僅取得對戰6連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。

戴資穎擊敗辛度勇奪亞運羽球女單金牌。（取自BWF）戴資穎擊敗辛度勇奪亞運羽球女單金牌。（取自BWF）

2019年新加坡公開賽

戴資穎在超級500系列新加坡公開賽女單四強戰，面對世界排名第4的日本山口茜，以15：21、24：22、21：19，演出大逆轉，次局化解對手5個賽末點，上演史詩級逆轉，生涯第四度晉級星國賽冠軍戰。

2020年BWF世界巡迴賽總決賽

戴資穎在年終賽女單冠軍戰展現超強韌性，西班牙名將瑪琳在第三局原以19：17領先，戴資穎此時發動絕地大反攻，連拿4分成功逆轉戰局，終於在泰國最後一週上演甜蜜復仇。最終以14：21、21：8、21：19成功拿下新年首座冠軍，這也是她個人生涯第3面年終賽金牌。

2023年BWF世界巡迴賽總決賽

戴資穎在2023年BWF羽球世界巡迴賽年終總決賽女單4強戰，決勝局克服最多9分落後，上演驚天大逆轉，最終以19：21、21：15、22：20擊退南韓世界球后安洗瑩，生涯第7度闖進年終賽決賽。

戴資穎在決勝局一度處於10：19大幅落後，但小戴沒有放棄，在絕境下奮力打出12：1猛烈攻勢，強心臟逆轉戰局，贏下這場驚心動魄的72分鐘史詩大戰，球賽主播也激動大喊：「她做到了！這絕對令人難以置信。」

2020年東京奧運

戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰激戰81分鐘，使出渾身解數，最終以18：21、21：19、18：21不敵世界排名第2中國陳雨菲，無緣台灣奧運羽球首金，但這面女單銀牌依舊難能可貴。

戴資穎勇奪東京奧運羽球女單銀牌。（取自BWF）戴資穎勇奪東京奧運羽球女單銀牌。（取自BWF）

2021年世界羽球錦標賽

打破「8強魔咒」的戴資穎，在2021年世界羽球錦標賽女單4強賽，以21：17、13：21、21：14擊敗世界排名第9的中國好手何冰嬌，勇闖冠軍賽，可惜最終抱憾而歸，拿下生涯首面世錦賽銀牌，追平台灣女單最佳紀錄。

2020年全英賽

戴資穎在超級1000系列全英羽球公開賽女單決賽，以21：19、21：15力退中國名將陳雨菲，小戴不只終結對戰2連敗，同時進帳該季首冠、全英第3冠，更再次重返世界球后寶座。

2023年亞洲羽球錦標賽

戴資穎在2023年亞洲羽球錦標賽女單金牌戰，以21：10、21：14力挫世界排名第2的南韓好手安洗瑩，不僅終結對戰3連敗，更抱回生涯第三面亞錦賽金牌，同時也證明自己證明她仍能與新世代頂尖選手抗衡。

戴資穎過去在亞錦賽曾摘下2金1銅，她在2015年時拿下女單銅牌，2017年成功封后，為台灣奪下賽史55年以來的首面金牌，隔年擊敗中國陳雨菲完成2連霸，成為自2008年中國女將蔣燕皎後，10年來第一位在女單項目順利衛冕的球員，也是賽史首位衛冕球員非中國、香港的女單好手。

戴資穎抱回生涯第三面亞錦賽金牌。（取自BWF）戴資穎抱回生涯第三面亞錦賽金牌。（取自BWF）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中