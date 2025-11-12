羽球》懷念小戴的超神逆轉秀嗎？ BWF盤點戴資穎12大經典戰役（影音）

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球天后戴資穎日前正式宣布退休，傳奇生涯畫上句點。世界羽聯（BWF）官方選出小戴生涯12場最經典的戰役，讓球迷能夠再度回味她那無與倫比的神技。

2014年杜拜超級系列賽總決賽

戴資穎以超級系列賽積分名列第7搶下杜拜年終賽門票，四強首戰逆轉擊敗當時的印度一姊賽娜，連兩年闖進決賽，冠軍戰再以直落二輕取成池鉉，首度在年終賽封后，成為台灣羽球史上第一人。

請繼續往下閱讀...

2016年印尼公開賽

戴資穎經過多年努力在2016年印尼公開賽中，擊敗3名中國名將李雪芮、王適嫻和王儀涵，以及8強收拾日本奧原希望，是她首度在頂超賽事奪冠。

2017年馬來西亞公開賽

戴資穎上演超神逆轉秀擊敗瑪琳，最終以23：25、22：20、21：13成功奪冠。

2018年丹麥公開賽

戴資穎碰上印度前球后賽娜，小戴激戰3局以21：13、13：21、21：6勝出，收下該年第8冠，也是小戴在丹麥站的生涯首冠，並成為「10萬分俱樂部」一員。

2018年雅加達亞運

賽前就被視為奪金熱門的世界球后戴資穎，在雅加達巨港亞運女單決賽登場，即使對手是里約奧運銀牌、世界排名第3印度名將辛度，小戴以21：13、21：16勝出，不僅取得對戰6連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。

戴資穎擊敗辛度勇奪亞運羽球女單金牌。（取自BWF）

2019年新加坡公開賽

戴資穎在超級500系列新加坡公開賽女單四強戰，面對世界排名第4的日本山口茜，以15：21、24：22、21：19，演出大逆轉，次局化解對手5個賽末點，上演史詩級逆轉，生涯第四度晉級星國賽冠軍戰。

2020年BWF世界巡迴賽總決賽

戴資穎在年終賽女單冠軍戰展現超強韌性，西班牙名將瑪琳在第三局原以19：17領先，戴資穎此時發動絕地大反攻，連拿4分成功逆轉戰局，終於在泰國最後一週上演甜蜜復仇。最終以14：21、21：8、21：19成功拿下新年首座冠軍，這也是她個人生涯第3面年終賽金牌。

2023年BWF世界巡迴賽總決賽

戴資穎在2023年BWF羽球世界巡迴賽年終總決賽女單4強戰，決勝局克服最多9分落後，上演驚天大逆轉，最終以19：21、21：15、22：20擊退南韓世界球后安洗瑩，生涯第7度闖進年終賽決賽。

戴資穎在決勝局一度處於10：19大幅落後，但小戴沒有放棄，在絕境下奮力打出12：1猛烈攻勢，強心臟逆轉戰局，贏下這場驚心動魄的72分鐘史詩大戰，球賽主播也激動大喊：「她做到了！這絕對令人難以置信。」

2020年東京奧運

戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰激戰81分鐘，使出渾身解數，最終以18：21、21：19、18：21不敵世界排名第2中國陳雨菲，無緣台灣奧運羽球首金，但這面女單銀牌依舊難能可貴。

戴資穎勇奪東京奧運羽球女單銀牌。（取自BWF）

2021年世界羽球錦標賽

打破「8強魔咒」的戴資穎，在2021年世界羽球錦標賽女單4強賽，以21：17、13：21、21：14擊敗世界排名第9的中國好手何冰嬌，勇闖冠軍賽，可惜最終抱憾而歸，拿下生涯首面世錦賽銀牌，追平台灣女單最佳紀錄。

2020年全英賽

戴資穎在超級1000系列全英羽球公開賽女單決賽，以21：19、21：15力退中國名將陳雨菲，小戴不只終結對戰2連敗，同時進帳該季首冠、全英第3冠，更再次重返世界球后寶座。

2023年亞洲羽球錦標賽

戴資穎在2023年亞洲羽球錦標賽女單金牌戰，以21：10、21：14力挫世界排名第2的南韓好手安洗瑩，不僅終結對戰3連敗，更抱回生涯第三面亞錦賽金牌，同時也證明自己證明她仍能與新世代頂尖選手抗衡。

戴資穎過去在亞錦賽曾摘下2金1銅，她在2015年時拿下女單銅牌，2017年成功封后，為台灣奪下賽史55年以來的首面金牌，隔年擊敗中國陳雨菲完成2連霸，成為自2008年中國女將蔣燕皎後，10年來第一位在女單項目順利衛冕的球員，也是賽史首位衛冕球員非中國、香港的女單好手。

戴資穎抱回生涯第三面亞錦賽金牌。（取自BWF）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法