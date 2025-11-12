自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》國王震撼換帥告捷！桑尼率隊逆轉夢想家 洪志善收執教首勝

2025/11/12 21:31

桑尼率隊逆轉夢想家，洪志善收執教首勝。（記者陳志曲攝）桑尼率隊逆轉夢想家，洪志善收執教首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場克服最多14分落後，在老將桑尼貢獻26分領軍之下，以94：91逆轉福爾摩沙夢想家，收下2連勝，代總教練洪志善也收下執教首勝。

新北國王代總教練洪志善。（記者陳志曲攝）新北國王代總教練洪志善。（記者陳志曲攝）

國王昨宣布美籍主帥約翰下台，由「小胖」洪志善暫代總教練，雖因配合聯盟規章，今由助理教練湯瑪士暫掛代理總教練，但「胖總」今因親自督軍，國王開賽拉出20：13的攻勢，但夢想家靠湯普金斯在外線開火，率隊拉出8：0一波流反擊，夢想家帶著29：20領先進入次節。

夢想家次節一度將優勢擴大至14分，但國王在桑尼節末連拿5分，包括一記壓哨三分球，在上半場結束前追到40：47。

兩隊上半場外線命中率都相當慘淡，夢想家17投2中，國王21投4中，夢想家握有禁區優勢，籃板數34：25優於國王，當家中鋒高柏鎧攻下全隊最高10分，另有6籃板，國王以李愷諺11分最佳，傷癒歸隊的林書緯4分、3助攻。

國王易籃後在桑尼帶領下打出9：2攻勢反擊，但他隨後在籃下因撞到高柏鎧出現不適一度退場，前兩節拿下7分的蔣淯安接下來兩記三分球再幫夢想家要回優勢，國王節末靠桑尼、尚迪接連在籃下得手，在第四節開始前追到65：66。

國王延續氣勢，決勝節開局連拿5分取得超前，夢想家在蔣淯安、馬建豪和恩尼斯接連得手下追平比分，兩軍接下來你來我往，桑尼在倒數1分5秒雙方89：89時跳投得手放進關鍵2分，馬建豪接連犯規將傑登送上罰球線，國王以3分差收下逆轉勝。

桑尼攻下26分、8籃板，傑登挹注17分、12籃板，李愷諺17分是本土最佳，林書緯傷癒歸隊11分、8助攻。

夢想家方面，高柏鎧17分、10籃板，主控蔣淯安也有17分進帳，湯普金斯貢獻16分、11籃板，恩尼斯16分、14籃板，外線31投5中命中率僅16.1%，一共發生27次失誤。

新北國王桑尼（左）。（記者陳志曲攝）新北國王桑尼（左）。（記者陳志曲攝）

新北國王傑登。（記者陳志曲攝）新北國王傑登。（記者陳志曲攝）

新北國王李愷諺。（記者陳志曲攝）新北國王李愷諺。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家高柏鎧（右）。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家高柏鎧（右）。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家蔣淯安（中）。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家蔣淯安（中）。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家恩尼斯（左）。（記者陳志曲攝）福爾摩沙夢想家恩尼斯（左）。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中