TPBL》國王震撼換帥告捷！桑尼率隊逆轉夢想家 洪志善收執教首勝

桑尼率隊逆轉夢想家，洪志善收執教首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場克服最多14分落後，在老將桑尼貢獻26分領軍之下，以94：91逆轉福爾摩沙夢想家，收下2連勝，代總教練洪志善也收下執教首勝。

新北國王代總教練洪志善。（記者陳志曲攝）

國王昨宣布美籍主帥約翰下台，由「小胖」洪志善暫代總教練，雖因配合聯盟規章，今由助理教練湯瑪士暫掛代理總教練，但「胖總」今因親自督軍，國王開賽拉出20：13的攻勢，但夢想家靠湯普金斯在外線開火，率隊拉出8：0一波流反擊，夢想家帶著29：20領先進入次節。

夢想家次節一度將優勢擴大至14分，但國王在桑尼節末連拿5分，包括一記壓哨三分球，在上半場結束前追到40：47。

兩隊上半場外線命中率都相當慘淡，夢想家17投2中，國王21投4中，夢想家握有禁區優勢，籃板數34：25優於國王，當家中鋒高柏鎧攻下全隊最高10分，另有6籃板，國王以李愷諺11分最佳，傷癒歸隊的林書緯4分、3助攻。

國王易籃後在桑尼帶領下打出9：2攻勢反擊，但他隨後在籃下因撞到高柏鎧出現不適一度退場，前兩節拿下7分的蔣淯安接下來兩記三分球再幫夢想家要回優勢，國王節末靠桑尼、尚迪接連在籃下得手，在第四節開始前追到65：66。

國王延續氣勢，決勝節開局連拿5分取得超前，夢想家在蔣淯安、馬建豪和恩尼斯接連得手下追平比分，兩軍接下來你來我往，桑尼在倒數1分5秒雙方89：89時跳投得手放進關鍵2分，馬建豪接連犯規將傑登送上罰球線，國王以3分差收下逆轉勝。

桑尼攻下26分、8籃板，傑登挹注17分、12籃板，李愷諺17分是本土最佳，林書緯傷癒歸隊11分、8助攻。

夢想家方面，高柏鎧17分、10籃板，主控蔣淯安也有17分進帳，湯普金斯貢獻16分、11籃板，恩尼斯16分、14籃板，外線31投5中命中率僅16.1%，一共發生27次失誤。

