TPBL》洪志善執教首戰自評50分 曝林書豪鼓勵自己相信直覺

新北國王拿下勝利，代總教練洪志善（中）被拉到中間慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「小胖」洪志善臨危受命接下新北國王代理總教練一職，他表示，欣然接受挑戰，會努力把球隊帶回正軌。

新北國王開季僅打7場就決定換掉原主帥約翰，由洪志善代掌兵符，他今賽後受訪透露，自己是公佈消息前一天才知道，「毛總（毛加恩）希望我先把球隊步入正軌，再交給之後的總教練。」

洪志善過去只在熱身賽當過總教練，他坦言，在職業舞台執教與學生聯賽還是有很大的不同，在人員調配和戰術層面自己都還有很多需要學習的地方，「今天這場我只給自己50分，不及格，上半場在換人以及防守策略上調整得太慢。」

臨危受命迎來執教初登場，洪志善指出，不可能不緊張，但賽前包括前主帥萊恩、富邦勇士領隊許晉哲，甚至是林書豪都有鼓勵自己，「書豪有跟我講說，相信自己的直覺，相信自己做的決策，不要聽太多聲音，好的東西當然要聽，但有時候要相信自己。」

洪志善本季至今僅出賽3場，目前因傷高掛免戰牌，他表示，本季的目標還是希望能以球員身份重返賽場，對於屆時傷癒後在球員與教練之間的身份如何抉擇，洪志善表示，會再與總教練討論，「應該有比我更適合的人選。」

今是國王換帥後首戰，林書緯賽後提到「開心打球」，桑尼則說「享受籃球」，對於球隊氣氛的不同，洪志善表示，國王可能比較習慣萊恩設定的風格與訓練模式，但自己也會將約翰體系中好的東西保留下來，「新教練強調防守，這部分我們會持續調整，進攻端就要找回上季球的流動，這是我們迫切需要修正的。」

新北國王教練湯瑪士（左）與代總教練洪志善（右）。（記者陳志曲攝）

