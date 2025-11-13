MLB》鬼神二刀流獨一無二！ 權威美媒盛讚大谷翔平創歷史奇蹟

大谷翔平。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平繳出強投豪打的身手，用鬼神二刀流震撼大聯盟，《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）撰文指出，大谷近5年的WAR（勝利貢獻值）雖然不是歷史最高，但仍是史上最偉大、最獨一無二的存在。

大谷翔平在2021年至2025年共累積45.2的WAR值，「打者翔平」這5年平均打擊率為0.285、47轟、104分打點、115得分、27次盜壘、OPS+為171；「投手大谷」平均繳出9勝4敗、防禦率2.84、119局投出151次三振。大谷在這段期間3度奪下年度MVP，率領道奇達成2連霸，更締造史上首位「50轟、50盜」的傳奇紀錄。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德指出，大谷翔平在近5年當中，得分和壘打數稱霸聯盟、全壘打總數和OPS高居第2，打點位列第4，盜壘則是排名第7。此外，大谷在投球方面，取得了35勝17負、防禦率2.84的成績，儘管2024年他完全沒有投球，2025年的投球局數也不多，但自2021年以來，大谷的投球WAR值仍然排在聯盟第14位，總的來說，他的打擊WAR值為30.2，其中有15.2為投球WAR值，大谷即將拿下第4座年度MVP，綜觀歷史來看從未有人達成如此成就。

舒恩菲爾德也將大谷翔平拿來與許多上古神獸做比較，雖然近5年的綜合WAR值並非史上最高，甚至也沒有進入前5名，但大谷的二刀流在影響力、冠軍成就與歷史地位上，無疑是史上最特別的一位。「在百餘年的棒球史裡，從未有人同時達到大谷這種層級的打擊火力加投球宰制力，而且還帶領球隊達成2連霸，因此，即便數據上仍有人略勝一籌，大谷翔平的五年可能是史上最偉大、最獨一無二。」舒恩菲爾德如此寫道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法