自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鬼神二刀流獨一無二！ 權威美媒盛讚大谷翔平創歷史奇蹟

2025/11/13 06:58

大谷翔平。（本報合成圖）大谷翔平。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平繳出強投豪打的身手，用鬼神二刀流震撼大聯盟，《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）撰文指出，大谷近5年的WAR（勝利貢獻值）雖然不是歷史最高，但仍是史上最偉大、最獨一無二的存在。

大谷翔平在2021年至2025年共累積45.2的WAR值，「打者翔平」這5年平均打擊率為0.285、47轟、104分打點、115得分、27次盜壘、OPS+為171；「投手大谷」平均繳出9勝4敗、防禦率2.84、119局投出151次三振。大谷在這段期間3度奪下年度MVP，率領道奇達成2連霸，更締造史上首位「50轟、50盜」的傳奇紀錄。

《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德指出，大谷翔平在近5年當中，得分和壘打數稱霸聯盟、全壘打總數和OPS高居第2，打點位列第4，盜壘則是排名第7。此外，大谷在投球方面，取得了35勝17負、防禦率2.84的成績，儘管2024年他完全沒有投球，2025年的投球局數也不多，但自2021年以來，大谷的投球WAR值仍然排在聯盟第14位，總的來說，他的打擊WAR值為30.2，其中有15.2為投球WAR值，大谷即將拿下第4座年度MVP，綜觀歷史來看從未有人達成如此成就。

舒恩菲爾德也將大谷翔平拿來與許多上古神獸做比較，雖然近5年的綜合WAR值並非史上最高，甚至也沒有進入前5名，但大谷的二刀流在影響力、冠軍成就與歷史地位上，無疑是史上最特別的一位。「在百餘年的棒球史裡，從未有人同時達到大谷這種層級的打擊火力加投球宰制力，而且還帶領球隊達成2連霸，因此，即便數據上仍有人略勝一籌，大谷翔平的五年可能是史上最偉大、最獨一無二。」舒恩菲爾德如此寫道。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中