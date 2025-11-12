TPBL》直言夢想家應快速進步！蔣淯安：時間有限不能慢慢來

福爾摩沙夢想家蔣淯安。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕福爾摩沙夢想家今浪費14分領先，在新莊體育館以91：94遭新北國王逆轉，終止近期2連勝，賽後戰績3勝5敗排在聯盟第6名，主控蔣淯安指出，團隊應該更快速修正錯誤。

夢想家今外線命中率僅16.1%，全隊發生多達27次失誤，主帥簡浩坦言，發生這麼多次失誤很難贏球，「防守戰術還OK，但他們造成我們的失誤，有很多太輕鬆的得分。」

主控蔣淯安今攻下17分，另有3籃板、3助攻，他認為，第三節沒有做好準備，自己也發生很多問題，「沒有把球隊帶好，我需要負起責任。」

蔣淯安提到，上次面對國王出現29次失誤，今天也發生27次失誤，是團隊必須修正的地方，「我覺得應該要快速進步，而不是一場一場慢慢來，時間也是有限，希望可以執行教練的防守策略，每個人都可以做到。」

夢想家前鋒馬建豪因傷無緣世界盃資格賽，今出賽36分鐘拿下7分、5籃板、3助攻、3抄截，發生4次失誤，對於小馬的表現，簡浩表示，賽前提醒馬建豪從防守做起，可以對國王主力後衛林書緯或李愷諺進行壓迫，「進攻不要想那麼多，有合理的機會就出手。」

