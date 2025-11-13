自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇世界冠軍成員突襲-1！ 替補捕手新賽季將轉戰紅人

2025/11/13 07:36

羅特維特（前右）將轉戰紅人。（資料照）羅特維特（前右）將轉戰紅人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇冠軍替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt）在今天被紅人承接合約，新賽季預計將轉戰新東家，他也成為第2個離隊的世界大賽冠軍，同時明星投手岡索林（Tony Gonsolin）在讓渡期結束後選擇跳脫合約，成為自由球員。

羅特維特是道奇在世界大賽除了明星鐵捕史密斯（Will Smith）外，唯一的替補捕手，不過由於史密斯蹲好蹲滿，羅特維特在世界大賽完全沒有出賽紀錄。今年羅特維特在季後賽共有4場出賽，7打數敲出3安打，被三振3次，打擊率4成29，蹲捕27局，發生1次失誤。

羅特維特成為冠軍功臣狄恩（Justin Dean）後第2位離開道奇的冠軍成員，根據大聯盟資料顯示，羅特維特在先前並沒有被讓渡的紀錄，但他今天仍舊被紅人於讓渡期間承接合約。加上岡索林離隊，道奇現在40人名單還有1個空缺。新賽季道奇本壘板預計將由史密斯與大物捕手拉辛（Dalton Rushing）共同坐鎮。

岡索林是2020世界大賽成員，曾入選1次明星賽，但是最近3年兩次進行重大手肘，2023年9月岡索林才剛動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John surgery），結果今年再次進行內部支撐手術，該項手術基本上就是改良版TJ手術，等於3年內2度動投手大刀，明年賽季預計也不一定能上場，如今成為自由球員後，岡索林走向人生十字路口。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中