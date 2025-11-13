MLB》道奇世界冠軍成員突襲-1！ 替補捕手新賽季將轉戰紅人

羅特維特（前右）將轉戰紅人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇冠軍替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt）在今天被紅人承接合約，新賽季預計將轉戰新東家，他也成為第2個離隊的世界大賽冠軍，同時明星投手岡索林（Tony Gonsolin）在讓渡期結束後選擇跳脫合約，成為自由球員。

羅特維特是道奇在世界大賽除了明星鐵捕史密斯（Will Smith）外，唯一的替補捕手，不過由於史密斯蹲好蹲滿，羅特維特在世界大賽完全沒有出賽紀錄。今年羅特維特在季後賽共有4場出賽，7打數敲出3安打，被三振3次，打擊率4成29，蹲捕27局，發生1次失誤。

羅特維特成為冠軍功臣狄恩（Justin Dean）後第2位離開道奇的冠軍成員，根據大聯盟資料顯示，羅特維特在先前並沒有被讓渡的紀錄，但他今天仍舊被紅人於讓渡期間承接合約。加上岡索林離隊，道奇現在40人名單還有1個空缺。新賽季道奇本壘板預計將由史密斯與大物捕手拉辛（Dalton Rushing）共同坐鎮。

岡索林是2020世界大賽成員，曾入選1次明星賽，但是最近3年兩次進行重大手肘，2023年9月岡索林才剛動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John surgery），結果今年再次進行內部支撐手術，該項手術基本上就是改良版TJ手術，等於3年內2度動投手大刀，明年賽季預計也不一定能上場，如今成為自由球員後，岡索林走向人生十字路口。

