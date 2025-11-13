MLB》大家可以回家啦！被颶風侵襲的主場修復完成 光芒新球季將返家作戰

光芒主場純品康納球場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒今日宣布，在經過一整年借用洋基1A的球場史坦伯納球場（Steinbrenner Field）之後，明年球季的主場賽事將全數移回整修完成的純品康納球場（Tropicana Field）。

美國佛羅里達在去年10月受到颶風密爾頓（Hurricane Milton）的侵襲，也導致光芒主場純品康納球場的屋頂受到嚴重損壞，導致今年球季光芒完全無法使用，最後只能和洋基借用小聯盟1A的主場史坦伯納球場來使用。

請繼續往下閱讀...

球隊宣布了明日將開放新的售票方案，以及球場的升級計畫，包括將大螢幕擴大、於本壘後方與兩條全壘打標竿建立新的顯示系統以及音響系統，並將包廂內部的設計翻新，明年球季預計在美國時間4月6日迎來首戰，由光芒對上小熊。

球隊也正在計畫舉辦多項活動，來表揚前光芒三壘手「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria）在球團期間的貢獻，其中包括將他列入球隊名人堂。

光芒新球季總算能夠「回家」作戰，球團執行長巴比（Ken Babby）在聲明中說：「能夠在4月回到我們的家純品康納球場真的非常高興，並再次與聖彼得堡市中心的居民以及球迷一起慶祝光芒的回歸。」

純品康納球場去年遭到颶風侵襲，導致今年球季無法使用。（資料照，美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法