MLB》新人王→國聯塞揚獎！海盜史基斯全票擊敗桑契斯、山本由伸

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布國聯塞揚獎得主，海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）在去年勇奪新人王後，今年以全票之姿獲選國聯塞揚獎，擊敗費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）以及道奇山本由伸。

史基斯今年先發32場，主投187.2局送出216K，拿下10勝10敗，防禦率1.97，勝利貢獻值（fWAR）6.5是國聯最高，全聯盟僅次於2連霸的美聯塞揚獎得主史庫柏爾（Tarik Skubal，6.6）。史基斯拿下30張第一名選票的肯定、以210分當選，成為自2022年「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）後首位全票國聯塞揚獎得主。

費城人左投桑契斯本季繳出生涯年，32場先發，主投202.0局送出212K，拿下13勝5敗，防禦率2.50，fWAR6.4排名大聯盟第三，僅次於兩位塞揚獎得主。桑契斯獲得全部30張第2名選票肯定，拿下120分。

道奇山本由伸本季先發30場，主投173.2局送出201K，拿下12勝8敗，防禦率2.48，fWAR5.0，排名大聯盟第7。儘管在季後賽與世界大賽表現出色，但塞揚獎票選並不會將季後賽成績納入，因此山本此次僅得16張第三名選票，拿下72分陪榜。

