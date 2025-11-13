NBA》AD一直痛 獨行俠老闆喊話他同意才能復出

戴維斯因傷缺陣中。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）轉隊後飽受傷病困擾，近日又因為左小腿拉傷缺陣中，對此獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）喊話，要他開綠燈戴維斯才可以復出。

戴維斯近日因為左小腿傷勢，已經連續缺席多場比賽，而加上今天已經連續3場被列為「出戰成疑」，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導指出，獨行俠老闆杜蒙特要求球隊提供醫療報告給他，要在100%康復、並在他本人同意後，戴維斯才可以復出。

請繼續往下閱讀...

報導另外也指出，前總管哈里森（Nico Harrison）支持戴維斯復出，這次杜蒙特介入戴維斯的傷病問題，完全顯示出他對於哈里森不信任，而哈里森也已經被球隊開除。

獨行俠上賽季用東契奇（Luka Doncic）交易來戴維斯，不過累積至今戴維斯只打了14場例行賽，外加兩場附加賽，讓獨行俠在這筆世紀交易中看起來是輸家；麥克馬洪指出，外界開始擔心戴維斯處理不好傷勢，可能會造成更嚴重後果，例如溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）上季冠軍賽右腳阿基里斯腱撕裂那樣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法