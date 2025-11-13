自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》AD一直痛 獨行俠老闆喊話他同意才能復出

2025/11/13 09:16

戴維斯因傷缺陣中。（資料照，路透）戴維斯因傷缺陣中。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）轉隊後飽受傷病困擾，近日又因為左小腿拉傷缺陣中，對此獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）喊話，要他開綠燈戴維斯才可以復出。

戴維斯近日因為左小腿傷勢，已經連續缺席多場比賽，而加上今天已經連續3場被列為「出戰成疑」，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導指出，獨行俠老闆杜蒙特要求球隊提供醫療報告給他，要在100%康復、並在他本人同意後，戴維斯才可以復出。

報導另外也指出，前總管哈里森（Nico Harrison）支持戴維斯復出，這次杜蒙特介入戴維斯的傷病問題，完全顯示出他對於哈里森不信任，而哈里森也已經被球隊開除。

獨行俠上賽季用東契奇（Luka Doncic）交易來戴維斯，不過累積至今戴維斯只打了14場例行賽，外加兩場附加賽，讓獨行俠在這筆世紀交易中看起來是輸家；麥克馬洪指出，外界開始擔心戴維斯處理不好傷勢，可能會造成更嚴重後果，例如溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）上季冠軍賽右腳阿基里斯腱撕裂那樣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中