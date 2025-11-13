NBA》勇士內部傳「怪聲」 主帥柯爾出面滅火：球隊沒有自私的人

柯爾表示勇士隊上沒有打球自私的人。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士近況不佳，昨天（12日）才以20分以上差距敗給衛冕軍雷霆，陣中兩位老將格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）都跳出來講話，格林訪談中的言論甚至被外界認為在暗批有人打球自私，對此總教練柯爾（Steve Kerr）跳出來滅火，表示陣中沒有自私的人。

在勇士慘敗給雷霆後，格林受訪表示聯盟中每個人都有自己的目標，但這些目標必須在團隊架構下實行，如果不行就要放棄，否則就會被淘汰。

請繼續往下閱讀...

今天賽前柯爾受訪，直言目前沒有球員打球自私，或是故意做出任何會傷害球隊的事情，例如不知道自己持球時間太長了等。

柯爾另外透露，今天勇士對馬刺比賽會變陣，而他也確實做出改變，先發5人有格林、巴特勒、柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、以及近日打出驚奇的菜鳥理查德（Will Richard），庫明加（Jonathan Kuminga）、波斯特（Quinten Post）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人被放到了替補。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法