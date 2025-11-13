自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士內部傳「怪聲」 主帥柯爾出面滅火：球隊沒有自私的人

2025/11/13 09:54

柯爾表示勇士隊上沒有打球自私的人。（資料照，路透）柯爾表示勇士隊上沒有打球自私的人。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士近況不佳，昨天（12日）才以20分以上差距敗給衛冕軍雷霆，陣中兩位老將格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）都跳出來講話，格林訪談中的言論甚至被外界認為在暗批有人打球自私，對此總教練柯爾（Steve Kerr）跳出來滅火，表示陣中沒有自私的人。

在勇士慘敗給雷霆後，格林受訪表示聯盟中每個人都有自己的目標，但這些目標必須在團隊架構下實行，如果不行就要放棄，否則就會被淘汰。

今天賽前柯爾受訪，直言目前沒有球員打球自私，或是故意做出任何會傷害球隊的事情，例如不知道自己持球時間太長了等。

柯爾另外透露，今天勇士對馬刺比賽會變陣，而他也確實做出改變，先發5人有格林、巴特勒、柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、以及近日打出驚奇的菜鳥理查德（Will Richard），庫明加（Jonathan Kuminga）、波斯特（Quinten Post）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人被放到了替補。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中