自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遊騎兵宣布新賽季教練團成員 2023年奪冠班底入列

2025/11/13 11:02

詹考斯基曾在2023年助遊騎兵奪冠，新球季將轉任教練。（資料照，美聯社）詹考斯基曾在2023年助遊騎兵奪冠，新球季將轉任教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德州遊騎兵今日宣布明年球季的教練團成員，將有10位成員一同加入新任總教練舒馬克（Skip Schumaker）的團隊，其中4位為新成員，包括2023年的世界大賽冠軍班底詹考斯基（Travis Jankowski）也加入教練團行列。

詹考斯基球員時期在大聯盟也有11個球季的出賽紀錄，然而只有4年的出賽數有突破100場，且沒有一年的OPS+高於聯盟平均，不過他曾在2023年加入遊騎兵時，在美聯冠軍系列賽與世界大賽中皆有出賽，累計7場比賽，9打數敲出3支安打，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，新賽季擔任一壘指導教練。

另外一位曾效力遊騎兵的教練是巴拉哈斯（Rod Barajas），球員時期擔任捕手，14年的大聯盟生涯一共效力7隊，1114場的出賽繳出.235/.284/.407的打擊三圍，外帶136轟與480分打點，他曾在2004到2006年加盟遊騎兵，打出OPS+86的表現，新球季將擔任品質控制教練（quality control coach），主要負責資訊整合與數據分析等工作。

而除了巴拉哈斯與詹考斯基外，其他兩位新加入的教練為辛特隆（Alex Cintrón）與薩格斯（Colby Suggs），分別為打擊教練與牛棚教練，除此之外預計還有1位大聯盟教練也將會加入。

其他職位的部分，蒂格斯（Jordan Tiegs）與維勒（Justin Viele）分別將接任投手教練與首席打擊教練，拉格斯代爾（Corey Ragsdale）從待了6年的一壘指導教練轉變為三壘指導教練，捕手教練由海伊斯（Brett Hayes）擔任，此外尤瑞塔（Luis Urueta）與布許（Dave Bush）將續任板凳教練與助理投手教練。

遊騎兵總教練舒馬克。（資料照，美聯社）遊騎兵總教練舒馬克。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中