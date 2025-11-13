MLB》遊騎兵宣布新賽季教練團成員 2023年奪冠班底入列

詹考斯基曾在2023年助遊騎兵奪冠，新球季將轉任教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德州遊騎兵今日宣布明年球季的教練團成員，將有10位成員一同加入新任總教練舒馬克（Skip Schumaker）的團隊，其中4位為新成員，包括2023年的世界大賽冠軍班底詹考斯基（Travis Jankowski）也加入教練團行列。

詹考斯基球員時期在大聯盟也有11個球季的出賽紀錄，然而只有4年的出賽數有突破100場，且沒有一年的OPS+高於聯盟平均，不過他曾在2023年加入遊騎兵時，在美聯冠軍系列賽與世界大賽中皆有出賽，累計7場比賽，9打數敲出3支安打，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，新賽季擔任一壘指導教練。

另外一位曾效力遊騎兵的教練是巴拉哈斯（Rod Barajas），球員時期擔任捕手，14年的大聯盟生涯一共效力7隊，1114場的出賽繳出.235/.284/.407的打擊三圍，外帶136轟與480分打點，他曾在2004到2006年加盟遊騎兵，打出OPS+86的表現，新球季將擔任品質控制教練（quality control coach），主要負責資訊整合與數據分析等工作。

而除了巴拉哈斯與詹考斯基外，其他兩位新加入的教練為辛特隆（Alex Cintrón）與薩格斯（Colby Suggs），分別為打擊教練與牛棚教練，除此之外預計還有1位大聯盟教練也將會加入。

其他職位的部分，蒂格斯（Jordan Tiegs）與維勒（Justin Viele）分別將接任投手教練與首席打擊教練，拉格斯代爾（Corey Ragsdale）從待了6年的一壘指導教練轉變為三壘指導教練，捕手教練由海伊斯（Brett Hayes）擔任，此外尤瑞塔（Luis Urueta）與布許（Dave Bush）將續任板凳教練與助理投手教練。

遊騎兵總教練舒馬克。（資料照，美聯社）

