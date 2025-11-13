MLB》塞揚獎神組合創24年紀錄！ 國聯票選結果竟寫史上首見歷史

史庫柏爾與史基斯成為2001年後，首對明星賽先發皆獲得塞揚獎。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）、老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）今天雙雙獲得塞揚獎肯定，寫下2001年首見紀錄，此外國聯塞揚獎的票選情況更創下史上首見紀錄。

史庫柏爾拿到26張第一名選票、4張第二名選票，以總分198分獲得美聯塞揚獎，史基斯更是以30張第一名選票、總分210分全票獲得國聯塞揚獎，2人成為自2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）、「巨怪」強森（Randy Johnson）以來，第一對同年度明星賽先發皆獲得塞揚獎的組合。

國聯今年票選情況也出現史上首見場景，史基斯拿下30張第一名選票，費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）拿下30張第二名選票，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是全美棒球記者協會（BBWAA）實施自2010年塞揚獎改成5票制以來，首次由前兩名分別獨得所有的第一、二名選票。

史基斯今年也成為大聯盟史上第5位在生涯第二個賽季奪下塞揚獎的投手，過去曾有2008年的林西肯（Tim Lincecum）、1985年的塞伯海金（Bret Saberhagen）、1985年的古登（Dwight Gooden）以及1981年的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），歷史上沒有球員能在生涯首年就獲得塞揚獎。

值得一提的是，在生涯第二季拿下塞揚獎的投手當中只有瓦倫祖拉是菜鳥，他在生涯第一年、1980年效力道奇時只投17.2局因此隔年保有新秀資格。1981年的瓦倫祖拉投25場先發有11場完投8場完封，年僅20歲的他還在世界大賽上演完投勝，率領道奇奪下世界大賽冠軍，季末拿到塞揚獎與新人王還有銀棒獎，被認為是史上最偉大的新秀賽季。

