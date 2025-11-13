健力世錦賽》江凱傑包辦1金1銅 台灣隊3天累計7金7銀5銅

江凱傑在2025年世界公開裝備健力錦標賽男子83公斤級硬舉項目成功舉起332.5公斤，奪得金牌（運動部提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，奪得男子組83公斤級硬舉項目金牌，吳為淳也有所斬獲，在同一量級的臥舉賽事以265公斤獲得銀牌．

第3天登場的是男子83公斤級賽事，江凱傑、吳為淳2位選手登場迎戰，其中江凱傑剛於今年的成都世界運動會拿下健力男子中量級金牌，延續著世運會奪金的氣勢，本次參加世錦賽也斬獲1金2銅的好成績，他先是在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在拿手的硬舉項目更是展現不凡氣勢，第1次試舉就成功挑戰320公斤，躍居領先地位，接下來的2次試舉，分別舉起330公斤及332.5公斤，最終以穩健的表現奪得硬舉項目金牌以及總和項目銅牌；此外，吳為淳選手也有所斬獲，在同一量級的臥舉賽事以265公斤獲得銀牌。

本賽事截至目前進行至第3天，台灣已斬獲7金7銀5銅的優異成績，接下來的4天賽事還有7位選手即將登場，其中包括今年在成都世運會超重量級奪得金牌的楊森。

江凱傑參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，獲得男子83公斤級硬舉項目金牌（運動部提供）

