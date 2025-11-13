自由電子報
MLB》打出僅次道奇MVP賽季好表現！ 洋基總管有意簽回貝林傑

2025/11/13 11:33

洋基貝林傑在今年打出僅次MVP年的好表現。（資料照）洋基貝林傑在今年打出僅次MVP年的好表現。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基在上個賽季未能簽回索托（Juan Soto），今年休賽季他們再度面臨外野大將貝林傑（Cody Bellinger）的出走可能，洋基總管「現金人」凱許曼（Brain Cashman）直言：「我們非常有興趣把他簽回來。」

貝林傑是洋基透過交易向小熊換來，今年他152場出賽打出29轟、98分打點，打擊率2成72，攻擊指數0.814，fWAR（勝利貢獻值）4.9，創下自2019年MVP年以來的新高，也是生涯次高表現。貝林傑季末毫無意外地跳脫2500萬美元的合約，成為自由球員。

《ESPN》麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）曾撰文預測，現年30歲的貝林傑，在紐約的傑出賽季後，有望簽下一張6年1.65億美元的合約。貝林傑的經紀人波拉斯（Scott Boras）談到自家客戶與洋基的關係表示：「我認為整體的氛圍非常適合他們，也非常適合他本人。這真的是一個理想的組合，對所有人來說都是一次完美的旅程。」

除了貝林傑外，洋基還可能失去另一位外野手葛里遜（Trent Grisham），今年他打出34轟生涯年，季末獲得洋基合格報價，28歲的他預期不會接受，轉去自由市場尋求更大合約。

凱許曼指出，就算葛里遜接受合格報價也不會影響球隊追求貝林傑，倘若葛里遜不接受，那洋基可能會希望能同時把兩人都簽回來。同時凱許曼也再次透露對葛里遜的看法：「如果我們能夠留下他是更好的。但如果不能，我們就必須去尋找其他的方案，看看結果會如何。現在還在休賽季早期階段，就像我曾說過的一樣，我再說一次，我們很希望他能夠回來。」

