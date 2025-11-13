熊本大師賽》台灣一姊邱品蒨復仇大馬女將 8強跟黃宥薰「內戰」

邱品蒨。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將邱品蒨今天在超級500系列日本熊本羽球大師賽，以24：22、21：18打敗馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），挺進女單8強。

世界排名20的邱品蒨在前一站南韓大師賽，以女單頭號種子之姿連勝5場，成為日前宣布正式退役的戴資穎後，首位在BWF巡迴賽300等級以上封后的台灣女單選手，她本週再戰熊本賽，首輪鏖戰3局逆轉澳洲選手莎娜李（Shaunna Li）。

邱品蒨生涯首次和蕾莎娜交鋒為今年台北公開賽16強，最終苦戰3局，由蕾莎娜帶走勝利，如今雙方再度狹路相逢勢必也是激戰。

邱品蒨首局握有7：3領先，卻遭到蕾莎娜打出一波9：2攻勢陷入落後，邱品蒨在17：20展現強心臟屢屢化解危機，大馬選手再來到21：20，邱品蒨憑藉優異的防守能力讓對方屢攻不破也發生失誤，並在第2個局點終於拿下。

先下一城的邱品蒨在第2局氣勢不錯，先以8：3領先，不過蕾莎娜還是步步進逼，多次追到1分差距，邱品蒨以一記直線攻擊讓對手撲倒在地也無法救到，率先來到20：18，最後也成功讓對手愣在原地，以直落二復仇。邱品蒨8強將對上另一位台灣好手黃宥薰，也確定台灣本屆將在女單4強保有一席之地。

