網球》費德爾和喬科維奇有何不同？ 納達爾分享心中的想法

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer）是什麼樣的選手呢？納達爾（Rafael Nadal）也在近日採訪時分享他對於兩人的想法，他說：「他們是兩種不同性格的選手，但對這項運動（網球）都充滿熱情和熱愛，在整個職業生涯都證明了這點。」

納達爾近日在邁阿密舉行的美國經濟論壇上被問到關於喬科維奇和費德爾的話題，他說：「他們一直是沒有停止進步的選手，他們已經表明他們想以最好的方式追求自己的目標，毫無疑問，這些漫長的歲月，他們都是將我推向極限的強大對手，而我們有過一些偉大的戰鬥。」

當被問及費德爾和喬科維奇有何不同，納達爾說：「我認為Roger是一個普通人，但從某種神奇角度來看，以純粹的天賦而言，他更像是一名網球運動員。至於Novak，有著很好的才華，但他那種勤奮努力的精神以及追求勝利的心態是很難相提並論，他們性格不同，不同的職業追求方式，但他們都走過追求極限的歷程。」

納達爾和兩人的交手也都是精彩對戰，而他對陣喬科維奇以29勝31負略居下風，至於對上費德爾則以24勝16負佔上風。

