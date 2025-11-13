NBA》里德砍28分13籃板 率人手吃緊的活塞擊敗公牛豪奪8連勝

里德今天砍28分13籃板，幫助活塞擊敗公牛收下8連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場面對公牛的活塞，雖然面對傷兵困擾人手吃緊，不過最終在里德（Paul Reed）砍28分13籃板的率領下，幫助球隊以以124：113的比數豪取8連勝，也讓開季打出6勝1敗戰績的公牛，苦吞近期的4連敗。

活塞近日包括坎寧安（Cade Cunningham）、杜蘭（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）與艾維（Jaden Ivey）等球員，都因傷而高掛免戰牌。

不過其他隊友仍保持優異表現，一度在第3節有23分領先，雖然進入末節前落後16分的公牛一開始馬上打出11：0的攻勢拉近分差，但活塞最後仍靠著里德與羅賓森（Duncan Robinson）持續得分，澆熄對手的反攻氣焰。

活塞除了里德外，因艾維季前動膝蓋手術，開季前12場比賽通通先發的羅賓森今天攻下23分，而迎來NBA生涯首場先發的詹金斯（Daniss Jenkins）挹注18分，且個人單場12次助攻寫下生涯新高。

公牛部分，陣中有6人得分上雙，其中布澤利斯（Matas Buzelis）打出21分全隊最高外帶14籃板，胡特爾（Kevin Huerter）緊隨其後有20分進帳，但最終還是無法助隊止敗。

布澤利斯。（美聯社）

