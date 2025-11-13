NBA》大復活！柯瑞狂飆46分本季新高 勇士逆轉馬刺終止客場6連敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）揮別前役低迷手感，今天面對馬刺狂飆本季新高46分，率隊以125：120擊退馬刺，終止客場6連敗。

勇士前役敗給雷霆球隊氣氛低迷，今天背靠背作客馬刺，先發陣容作出調整，盼能打出不同氣象。

今天首節勇士受制於馬刺的防守，進攻並不理想，陷入雙位數落後，且黑衫軍頻頻強攻禁區，次節柯內特（Luke Kornet）多次上演扣籃秀，一度擴大領先，但該節最後2分鐘，柯瑞連續得分，加上巴特勒（Jimmy Butler III）適時挺身而出，半場打完勇士追到49：56。

前役狀態不佳的柯瑞今天在上半場已經拿下15分，穆迪14分次之；馬刺方面，卡瑟爾（Stephon Castle）14分最高。

易籃後，勇士急起直追，柯瑞、巴特勒連續命中三分球，勇士迎頭趕上，該節還剩5分鐘時，柯瑞飆進三分球讓球隊一舉超前，雙方展開拉鋸，柯瑞單節獨攬22分助勇士起死回生，並帶著8分領先進入決勝節。

馬刺在決勝節持續緊咬，但關鍵時刻柯瑞又跳出，有裡有外攻勢讓球隊保有領先，加上馬刺在這節尾聲失誤偏多也無力逆轉頹勢，勇士順利終止客場6連敗。

勇士柯瑞今天飆出全場最高46分、5籃板、5助攻，巴特勒28分、8助攻；馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出全隊最高31分、15籃板、10助攻大三元，卡瑟爾21分、10籃板、10助攻，生涯首次大三元入袋，這也是馬刺隊史首次同場比賽兩人大三元。

溫班亞瑪。（美聯社）

