東京聽奧代表團啟程 運動部長李洋送機勉勵

2025/11/13 11:54

運動部長李洋與東京聽奧代表團選手一同加油，期許佳績。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手一同加油，期許佳績。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕2025年第25屆夏季達福林匹克運動會（Deaflympics）代表團即將前往日本東京參賽，運動部長李洋13日前往機場送機，為選手加油打氣。他表示，未來運動部在選手的照顧上一定會越來越進步，給選手最好的待遇與最好的照顧。

李洋受訪時指出，本屆代表團為2009年台北達福林匹克運動會之後團員規模最大的一次，共有76名選手參加11項競賽，其中20人為首次參賽的選手，團隊總人數達150人。他說：「新的力量會帶給這次達福林匹克運動會更好的力量」並強調此次由政務次長鄭世忠率團，將確保選手在比賽期間獲得最完善的支持與照顧。

代表團團長林昭穎也以手語致詞，感謝運動部的支持與資源協助，並提醒團員，東京天氣較冷，請教練與選手注意身體健康，保持最佳狀態迎接挑戰。他表示，這次是歷屆以來資源、待遇及服務最好的一次。團隊做了長期備戰計畫，將全力以赴爭取佳績。

在登機前，李洋部長親切與選手合影自拍，並逐一與教練及選手擊拳打氣，祝福代表團旗開得勝，凱旋而歸。

運動部長李洋與東京聽奧代表團選手自拍合影。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手自拍合影。（記者劉信德攝）
運動部長李洋與東京聽奧代表團選手自拍合影。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手自拍合影。（記者劉信德攝）
運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）
運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）
運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）運動部長李洋與東京聽奧代表團選手及教練一一擊拳加油。（記者劉信德攝）

