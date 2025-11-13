自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

熊本大師賽》首局絕地大逆轉！王子維拍落印尼新星闖男單8強

2025/11/13 12:50

王子維。（資料照，記者陳志曲攝）王子維。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的「羽球王子」王子維今日在超級500系列日本熊本羽球大師賽，雖然開局出現慢熱的問題，不過他漸入佳境還拿下首局，最終以21：19、21：12打敗世界排名17的20歲印尼新星法漢（Alwi Farhan），晉級男單8強。

法漢是印尼備受期待的男單明日之星，在2023年拿下世界青少年錦標賽男單金牌，今年則在澳門公開賽有奪冠紀錄。至於已經30歲的王子維本季偶有佳作，於印尼大師賽、台北公開賽都有打進4強，昨他以18：21、21：17、24：22逆轉日本選手武井凜生，有驚無險晉級16強，終結連3站首輪出局的紀錄。

面對小10歲的法漢，王子維首局嚴重慢熱，最多陷入5：15落後，不過他沒有因此放棄，利用節奏的變化努力追分，在14：18之際更是連得6分，率先來到20：18手握2個局末點，最終王子維也漂亮後來居上。

首局克服10分落後完成大逆轉，王子維第2局延續氣勢，以11：4進入技術暫停，而法漢暫停後還是找不到突破方法，連續把球送到底線界外，手握10分領先的王子維雖然又遇到亂流連掉5分，最終以直落二告捷。

王子維8強對手尚未出爐，將是丹麥傑姆克（Rasmus Gemke）、印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的贏家。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中