熊本大師賽》首局絕地大逆轉！王子維拍落印尼新星闖男單8強

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的「羽球王子」王子維今日在超級500系列日本熊本羽球大師賽，雖然開局出現慢熱的問題，不過他漸入佳境還拿下首局，最終以21：19、21：12打敗世界排名17的20歲印尼新星法漢（Alwi Farhan），晉級男單8強。

法漢是印尼備受期待的男單明日之星，在2023年拿下世界青少年錦標賽男單金牌，今年則在澳門公開賽有奪冠紀錄。至於已經30歲的王子維本季偶有佳作，於印尼大師賽、台北公開賽都有打進4強，昨他以18：21、21：17、24：22逆轉日本選手武井凜生，有驚無險晉級16強，終結連3站首輪出局的紀錄。

面對小10歲的法漢，王子維首局嚴重慢熱，最多陷入5：15落後，不過他沒有因此放棄，利用節奏的變化努力追分，在14：18之際更是連得6分，率先來到20：18手握2個局末點，最終王子維也漂亮後來居上。

首局克服10分落後完成大逆轉，王子維第2局延續氣勢，以11：4進入技術暫停，而法漢暫停後還是找不到突破方法，連續把球送到底線界外，手握10分領先的王子維雖然又遇到亂流連掉5分，最終以直落二告捷。

王子維8強對手尚未出爐，將是丹麥傑姆克（Rasmus Gemke）、印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的贏家。

