NBA》布克、艾倫合砍49分 太陽燒毀「Fire Nico」後的獨行俠收4連勝

〔體育中心／綜合報導〕太陽今日作客對上獨行俠，靠著布克（Devin Booker）砍26分9助攻以及艾倫（Grayson Allen）23分的合作之下，以123：114收下4連勝，並送給獨行俠近7場的第6敗。

獨行俠在昨天開除前總經理哈里森（Nico Harrison），今日迎來「Fire Nico」後的首場賽事，雖然一開始以28：18領先，不過太陽由古德溫（Jordan Goodwin）、吉萊斯皮（Collin Gillespie）與布克協力連拿12分反超比數。

太陽次節多點開花，幫助球隊上半場結束有10分領先，到了下半場還一度拉開分差到18分的分差，但比賽剩下1分48秒時獨行俠急起直追，使得比分只剩3分差，不過隨後艾倫靠著加佛德（Daniel Gafford）妨礙中籃以及兩罰全進再度拉開，奠定勝基，幫助太陽即便開季1勝4敗，但馬上在近7場拿下6勝。

除了布克與艾倫外，布魯克斯（Dillon Brooks）進帳18分，歐尼爾（Royce O'Neale）與古德溫皆有13分，M.威廉斯（Mark Williams）則攻得10分。

獨行俠部分，「K湯」湯普森（Klay Thompson）連4場比賽板凳出發，今日拿下19分，包括本季新高的6記三分，B.威廉斯（Brandon Williams）與佛拉格（Cooper Flagg）分別有17分與16分。

此外獨行俠除了戴維斯（Anthony Davis）左小腿拉傷已連續缺席7場比賽、萊福利（Dereck Lively II）也因右膝扭傷連缺9場之外，華盛頓（P.J. Washington）在比賽開始5分鐘後就因為左肩拉傷退場，個人只拿6分，最終球隊吞敗後的戰績3勝9敗，是他們自2017-18球季後最差的開季戰績。

