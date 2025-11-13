自由電子報
體育 棒球 韓職

韓職》古久保健二長期關注 曾評價王彥程「如果回中職...」

2025/11/13 13:26

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕24歲的台灣左投王彥程以亞洲外援制度加盟韓職韓華鷹，旅日生涯暫時畫下句點，他在2019年8月與日職樂天金鷲簽下育成選手合約，一直到今年球季結束都沒有轉為支配下球員，當然，日職一軍生涯紀錄也一片空白。

王彥程日職生涯在二軍累計出賽85場，戰績20勝21敗、防禦率3.62，總計投了343局被敲出345支安打，挨了22發全壘打，飆出248K，另有144次四壞保送和26次觸身球，失166分其中138分責失，最快球速154公里。

本季王彥程在日職二軍出賽22場，戰績10勝5敗、防禦率3.26，116局投球飆出84次三振，另有52次四死球，被敲出122安、挨3轟，失47分其中42分責失，2023至2025年的推測年薪都是300萬日圓（約60萬台幣）。

前中職樂天桃猿總日籍教練古久保健二長期關注王彥程投球，日前他受訪時曾表示，一直有在關注王彥程，也有看比賽轉播影片，王彥程在日職發展多年，如果未來回到中職打球，有機會成為出色的先發投手。

對於王彥程遲遲無法「轉正」，當時古久保健二認為，因素有很多，樂天金鷲已有2名洋投和2名洋砲，一軍只能登錄4名洋將，王彥程是左投，樂天先發輪值已有像早川隆久這樣的優質左投，或許因為這樣子才沒辦法升格支配下球員再上一軍。

