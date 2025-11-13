自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

「2025總統盃全民運動賽事—街舞大賽」決賽將登場 警方公布交管措施

2025/11/13 13:50

警方公布交管措施與範圍。（記者王冠仁翻攝）警方公布交管措施與範圍。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕由運動部主辦的「2025 總統盃全民運動賽事—街舞大賽」，自今年8月賽事啟動儀式展開後，各組別陸續參與全台各區的海選與複賽，而決賽賽程即將於本月16日於總統府前凱達格蘭大道舉行。對此，轄區警方中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守員警指揮。

中正一分局指出，因應此次活動以及廠商到場架設相關器材，警方將於明天早上6時起，自17日晚上24時止，在總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段規劃交通疏導管制措施，相關車輛管制時段及範圍，說明如下。

一、第一階段：（場地佈設與拆除）

11月14日6時起至11月17日24時止，管制如下：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

（二）懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道（均不含）】北往南。

（三）寶慶路【重慶南路（不含）至懷寧街（含）】西往東。

（視狀況彈性管制）

二、第二階段：（場地佈設與拆除）

11月15日12時至11月17日5時。

管制懷寧街【貴陽街至凱達格蘭大道（均不含）】南、北雙向。

三、第三階段：（活動階段-彈性擴大管制）

11月16日8時40分至9時35分；11月16日19時45分至20時15分，管制如下：

（一）重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

（二）重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

四、第四階段：（活動階段-彈性擴大管制）

11月16日17時45分至18時15分，管制凱達格蘭大道【公園路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中