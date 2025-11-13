「2025總統盃全民運動賽事—街舞大賽」決賽將登場 警方公布交管措施

警方公布交管措施與範圍。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕由運動部主辦的「2025 總統盃全民運動賽事—街舞大賽」，自今年8月賽事啟動儀式展開後，各組別陸續參與全台各區的海選與複賽，而決賽賽程即將於本月16日於總統府前凱達格蘭大道舉行。對此，轄區警方中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守員警指揮。

中正一分局指出，因應此次活動以及廠商到場架設相關器材，警方將於明天早上6時起，自17日晚上24時止，在總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段規劃交通疏導管制措施，相關車輛管制時段及範圍，說明如下。

一、第一階段：（場地佈設與拆除）

11月14日6時起至11月17日24時止，管制如下：

（一）凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

（二）懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道（均不含）】北往南。

（三）寶慶路【重慶南路（不含）至懷寧街（含）】西往東。

（視狀況彈性管制）

二、第二階段：（場地佈設與拆除）

11月15日12時至11月17日5時。

管制懷寧街【貴陽街至凱達格蘭大道（均不含）】南、北雙向。

三、第三階段：（活動階段-彈性擴大管制）

11月16日8時40分至9時35分；11月16日19時45分至20時15分，管制如下：

（一）重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

（二）重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

四、第四階段：（活動階段-彈性擴大管制）

11月16日17時45分至18時15分，管制凱達格蘭大道【公園路至懷寧街（均不含）】東、西雙向。

警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

