中職》不是樂天桃猿 平石洋介出任台鋼雄鷹春訓客座教練

平石洋介一月來台，出任台鋼雄鷹春訓客座教練。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2025年台鋼雄鷹隊史第二年一軍賽季，以5成勝率、年度第四名作收，球季結束後，球隊隨即展開秋訓，球團則迅速為明年球季布局，在10月秋訓期間展開邀請並於近日敲定2026年春訓將邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘。台鋼雄鷹期待借重其選手時期技術與經驗，以及豐富執教資歷，為團隊打下更加穩固與深厚基礎。

樂天桃猿總教練古久保健二日前在交流賽後，球團閃電宣布其卸任，據傳，樂天球團在下半季尾聲即討論教練異動，並傳出曾任東北樂天金鷲監督的平石洋介是繼任人選，但平石已在個人IG社群否認此事。

對於明年一月中旬即將來台，平石表示：「受到台鋼雄鷹球團熱情所感動，我將擔任明年春訓客座教練。一直以來我對台灣棒球都懷有濃厚興趣，這次能夠獲得這樣的機會，感到非常高興，也十分感謝這個緣分！」

平石洋介日本職棒7年選手資歷都在樂天，退役之後曾擔任二軍育成教練、一軍助理打擊教練、一軍打擊教練、二軍總教練、一軍首席兼打擊教練、一軍代理總教練，2019年成為一軍總教練，即率隊以71勝68敗4和、0.511勝率，勇闖高潮系列賽；2020、2021年轉戰福岡軟銀鷹，擔任一軍打擊兼野手綜合教練；2022年加入埼玉西武獅，擔任一軍打擊教練，2023、2024年則為一軍首席教練，執教經驗相當豐富。

在西武擔任教練時期，平石洋介曾與横田久則教練、吳念庭選手共事，當時横田久則為農場總監，吳念庭則是2021、2022年為在日職時期最活躍球季。明年將參與台鋼雄鷹春訓，平石教練滿懷期待，「非常期待能與洪一中總教練以及各位教練、選手和球團工作人員見面，並希望能多加交流與溝通。台鋼雄鷹隊中有横田久則教練與吳念庭選手，讓我第一次到台灣感到格外安心。」

台鋼雄鷹過去曾數度邀請日本武士隊監督井端弘和以及投手教練吉見一起來台擔任客座教練，明年春訓再邀來前日職監督平石洋介客座，期待透過不同觀念與球風，藉此吸取國際化、更多元棒球觀念與技術，為成軍第三年一軍賽季做更充分準備。

