棒球 MLB

MLB》組MVP四星打線拚3連霸？ 道奇有可能找回貝林傑

2025/11/13 16:09

貝林傑。（資料照，法新社）貝林傑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季效力洋基的前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），在季後成為自由球員，美媒指出達成2連霸的老東家道奇有可能會找回他，補強外野戰力。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，道奇有可能會在休賽季參與貝林傑的搶人大戰之中，因為道奇內部仍有人是他的支持者，而貝林傑本人也非常喜愛自己在洛杉磯的時光。如果貝林傑鳳還巢，他將與大谷翔平、貝茲和佛里曼（Freddie Freeman）組成MVP四星打線。

道奇明年力拚3連霸除了補強牛棚之外，也要增加外野深度，MVP強打貝茲（Mookie Betts） 轉任全職游擊手，先發右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）防守能力不佳，5億明星外野手康佛托（Michael Conforto）在左外野表現不如預期，恐怕不會續約，而E.赫南德茲（Enrique Hernández） 目前也成為自由球員。

內文指出，在這樣的情況下，左打的貝林傑能夠勝任三個外野位置，且他在2025年效力洋基期間繳出打擊率0.272、29轟、98打點、13盜壘的亮眼成績，可說是完全復活。但道奇若要搶下他，將面臨來自前東家洋基以及其他球隊的競爭。

現年30歲的貝林傑在2013年選秀會在第4輪被道奇選中，2017年首度在大聯盟亮相就技驚四座，單季繳出39轟、97打點和10盜的驚人數據，新人年就首度入選明星賽，並拿下年度新人王，2019年則是打出生涯年，47轟、115打點都是生涯新高，打擊率高達0.305，OPS為1.035，首次獲得國聯MVP的肯定，並在2020年幫助道奇奪下世界大賽冠軍。貝林傑效力道奇6年，共累積652安、152轟、422打點和62盜。

