路跑》台北國道馬拉松明年3/8登場有亮點 新增接力賽也提高獎金

由Jennifer / Lynn / Bonnie / Jean組成的「學姊跑班」。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026台北國道馬拉松將在3月8日登場，今天（11／13）下午4點開放報名，有42公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松，以及新增的4人20公里接力賽，共計9000個名額。

國道馬拉松今年由南山人壽贊助，總經理范文偉表示，南山人壽作為永續健康領航者，近年贊助路跑賽，鼓勵民眾透過路跑每一步，在日常生活養成健康習慣。

國道馬拉松今年最大亮點是「四人驅動組」組別，分為一般組、健康企業組，共750組，首名跑者必須為女生，每人完成5公里後交棒，共完成20公里，且第一至第五名各別可獲得2萬至6000新台幣不等獎金。

另外，競速菁英馬拉松與飆速半程馬拉松，其中全馬組限時4小時完賽，而南山人壽也鼓勵跑者，因此加碼全馬組別的總獎金及錄取名額，從原先的新台幣14萬增至23萬4000元，頒發名額從8名增至10名。

今天報名記者會也特別請到由網紅Jennifer組成的「學姊跑班」，她將與Lynn、 Bonnie、Jean一起組隊參加接力賽。值得一提的是，Jennifer所成立的「學姊跑班」雖名為「跑班」，但並非一般所認知的收費制跑班，由她安排課表，她解釋，這是因為朋友失戀開始而創立，後來自己跑之外也邀請身邊朋友一起跑，大概10到15人，共同請教練安排課表、一起跑步。

