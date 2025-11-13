自由電子報
體育 棒球 日職

日職》日韓通算626轟的南韓名將李承燁 巨人軍提教練約讓他深感榮幸

2025/11/13 17:04

李承燁。（資料照，美聯社）李承燁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今年秋訓期間邀請擁有「國民打者」之稱的南韓名將李承燁，擔任臨時教練指導打擊。巨人軍監督阿布慎之助今天受訪表示，已經向李承燁提出打擊教練的合約，「希望能待一整年」。

李承燁生涯在韓職累積464轟、日職8年合計有159轟，日韓通算626轟，過去曾是南韓國家隊常客。李承燁在日職時期待過千葉羅德、讀賣巨人、以及歐力士猛牛，他在2017年退休結束球員生涯。李承燁自2023年起接任韓職斗山熊一軍教頭，今年季中因執教戰績欠佳請辭。

日媒《Daily》報導，阿部監督指出，李承燁很用心指導選手，「對我個人來說，非常希望他能在這裡待滿整個賽季，所以我已經正式向他提出邀約。」阿部監督補充，提出的是打擊教練職位。

李承燁對此說，「真的非常感謝，能收到監督和巨人隊的邀約，我感到非常榮幸，但因為是突然提出來的，我想先回南韓冷靜下來，和家人商量後再做決定。」

讀賣巨人今年例行賽交出70勝69敗4和成績排中央聯盟第三，團隊打擊率2成50排央聯最佳，不過團隊得分463分排央聯第三、團隊敲86轟排央聯第二。但巨人軍主砲岡本和真季後將透過入札制度挑戰大聯盟，將少了一名強打者。

李承燁擔任過韓職斗山熊一軍教頭。（資料照，歐新社）李承燁擔任過韓職斗山熊一軍教頭。（資料照，歐新社）

