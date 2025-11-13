自由電子報
MLB》四度全票奪MVP有懸念 大谷翔平有望寫史上第一偉業

2025/11/13 17:28

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）將在明天公布兩大聯盟年度MVP得主，道奇日本二刀琉球星大谷翔平幾乎篤定能拿下生涯第4座MVP大獎、連續3年獲獎，但外界關注的是他能否再度以「全票」之姿奪下。

對於國聯年度MVP得主，大聯盟官網的費城人隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，即使費城外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）本季以56轟與132打點勇奪國聯打擊雙冠王，但依舊難以撼動大谷翔平的地位。佐萊茨基直言：「MVP還是大谷翔平，史瓦伯今年賽季的確表現驚人，但大谷就是另一個層級，他敲出55轟，而且防禦率不到3，沒有人能做到這樣的事。」

MVP票選由全美各地30名記者投票決定，史瓦伯、大都會明星外野手索托（Juan Soto）和大谷翔平爭奪今年國聯年度MVP，外界認為可能會出現地方媒體投給自家球星的情況，佐萊茨基認為，綜合打擊數據與貢獻度來看，大谷遙遙領先，OPS是重要的評估指標，但不能只看這個，全壘打、WAR（勝利貢獻值）都要一起考量，綜合實力來看，大谷完全壓倒性勝利。

佐萊茨基也直言：「我認為大谷拿下MVP的機率大約有90%，除非他哪一天不再打擊或不再投球，否則MVP應該都會是他。」若大谷翔平成功獲獎，他將成為大聯盟史上第一位在美聯和國聯都至少拿下2座MVP的球員，4度全票獲獎也將刷新自己史無前例的紀錄。

