籃球 學生籃球

籃球》傳承「小羊哥」理念！陳盈駿、林庭謙親自指導基層球員

2025/11/13 17:03

「林正明公益籃球協會」成立，吳永盛、林庭謙、陳盈駿、林彥廷親自指導基層籃球選手（林正明公益籃球協會提供）「林正明公益籃球協會」成立，吳永盛、林庭謙、陳盈駿、林彥廷親自指導基層籃球選手（林正明公益籃球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為延續已故籃球教頭「小羊哥」林正明對台灣基層籃球的無私熱愛，愛徒李正豪、吳建龍號召，攜手林正明的夫人劉靜明、兒子林庭謙，以及多位國手級得意門生與籃球界人士於今年5月正式成立「林正明公益籃球協會」，協會今日在林正明執教生涯最具指標性的能仁家商，舉辦首場「大手拉小手籃球教育訓練活動」，正式啟動協會的傳承使命。

林正明公益籃球協會首場活動，林庭謙及「台灣隊長」陳盈駿親自指導，並邀請吳永盛、林彥廷擔任客座教練，將「小羊哥」重視球品與人品的精神，傳遞給基層球員，此次訓練對象涵蓋能仁家商及明仁國中籃球隊的選手。

協會理事長劉靜明說：「這是協會第一個活動，我個人覺得非常有意義，林教練一直在基層裡面做很多籃球教育的工作，20年來他培育出許多優秀的運動員和教練，希望透過協會聚集校友及業界好友，延續他的精神，讓這些運動員和教練成為青少年的目標。」



「林正明公益籃球協會」宗旨是推廣籃球與體育教育，核心目標為協助基層青少年籃球教育發展，以及偏鄉體育發展。林庭謙表示，「父親過去深耕於基層籃球的發展，同時也持續努力幫助偏鄉的學生，希望能提供更多學習和教育的機會，透過籃球改善生活、照顧家人，進而回饋社會，一起幫助需要的人，我們想將這樣的初衷延續下去。」

陳盈駿與林庭謙共同強調，日常訓練中必須模擬實戰強度，這不僅能幫助技術提升，更能穩定比賽心態、進而提升信心，同時勉勵學弟們在場上場下都要保持正向積極思考。林彥廷則以自身經驗提醒學員，不要因為一時的傷病而困住自己，必須將目光放遠，並提早思考未來會遇到的困難，不能只依賴體能打球。

林正明名言為「打球是暫時的，但做人是一輩子。」陳盈駿提到：「小羊哥教會我們，打球是基礎，但做人才是關鍵。今天能回到這個充滿回憶的場地，和庭謙一起啟動協會的工作，感覺就是我們對教練最好的致敬。我們將努力讓教練對基層的關懷，變成一股持續的力量。」

林庭謙也說：「父親對籃球教育的堅持，是推動協會的最大動力。看到現場學弟們的眼神，讓我覺得父親的精神一直都在球場上，這份傳承不會中斷。我們希望協會能成為一個平台，實質幫助更多偏鄉與基層的籃球發展。」

林正明教練的精神沒有隨著他的離開而消逝，透過「林正明公益籃球協會」的成立與啟動，轉化為一股具體的行動與力量，由愛徒與家人攜手成立協會，持續為台灣基層及偏鄉籃球點燃希望。



