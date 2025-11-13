自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》不是大谷翔平！山本由伸榮獲正力松太郎賞特別賞 王貞治說明原因

2025/11/13 17:29

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本棒球界最高榮譽獎「正力松太郎賞」今年進入第49屆，評選委員會今天以特別賞方式頒給道奇日本強投山本由伸。擔任評選委員會主席的名將王貞治表示，「在世界拿到3勝絕非尋常之事，他展現日本投手的驕傲。」

正力松太郎賞是從1977年起，每年頒發給對日本職棒球界最具貢獻的教練或選手的獎項。今年在監督方面，頒給本季率隊奪得「日本一」的軟銀鷹監督小久保裕紀，這也是小久保監督生涯首次獲正力松太郎賞。選手方面，山本由伸獲得正力松太郎賞的特別賞。

身高為178公分的山本由伸，今年在世界大賽出賽3場有2場先發，拿到3勝、防禦率僅1.02，共投17.2局賞15次三振，包含G2先發9局失1分完投勝、G6先發6局失1分摘勝，以及G7「中0日特攻」後援2.2局無失分，幫助道奇達成21世紀首支二連霸球隊。山本由伸勇奪世界大賽MVP。

道奇日本巨星大谷翔平過去2年都摘得正力松太郎賞的特別賞，生涯共獲該獎3次。雖然大谷翔平今年重拾投打二刀流，但評選委員會的日本記者門田隆將指出，大谷當然值得特別賞，但山本由伸在季後賽的活躍實在太驚人，在一群身材高大的大聯盟選手中，他用投球展現「日本人在這裡」的存在感，因此決定把特別獎頒給他。

山本由伸今年例行賽先發30場，交出12勝8敗，防禦率2.49排國聯第二低，單季賞201次三振。此外，今年國聯塞揚獎票選，山本由伸沒有獲得第一名或第二名選票，共拿16張第三名選票、11張第四名選票、2張第五名選票，最後以總分72分排第三。

