熊本大師賽》爆冷！女單頭號種子山口茜不敵奧原希望 無緣2連霸

2025/11/13 17:19

山口茜。（資料照，法新社）山口茜。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本內戰出現爆冷！尋求2連霸的地主一姊山口茜，今天在超級500系列日本熊本羽球大師賽以19：21、15：21栽在前世界球后奧原希望拍下，世界排名32的奧原希望本季首度打進500等級賽事8強，將在明天對上台灣好手林湘緹。

世界排名第3的山口茜榮膺女單頭號種子，她本屆也要尋求衛冕，至於30歲的奧原希望近年因傷關係競爭力出現下滑，不過她還是持續在國際賽努力，也如願拿下熊本大師賽的參賽資格。

山口茜生涯對戰奧原希望雖然是9勝11敗，但今年馬來西亞大師賽過招，小茜在決勝局只給學姊拿3分，收下對戰3連勝，且她本季摘下世錦賽金牌，且共10場賽事至少挺進4強，預料這次對上奧原應能獲勝。

奧原希望此役首局面臨10：18落後，但她驚奇連得8分扳平，更是成功先下一城，她第2局還一路壓制山口茜的發揮，最終以直落二收下勝利，這是奧原希望本季首次打進500等級女單8強。

林湘緹以21：18、21：15打敗自家人董秋彤，兩人將在明天展開生涯第3次交手，林湘緹最近一次在台北公開賽鏖戰3局力退奧原希望，將對戰追成1勝1敗。

奧原希望。（資料照，歐新社）奧原希望。（資料照，歐新社）

