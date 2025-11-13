台灣國際滑輪溜冰公開賽開賽 17國共計逾千名選手參賽

2025台灣國際滑輪溜冰賽於13日至16日在台南市永大溜冰場舉行，吸引17國好手齊聚競技。（台南市體育局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今（13）日起至16日，在台南市永大溜冰場熱血開賽，共計有17個國家逾千名好手齊聚競技。

台灣國際滑輪溜冰公開賽創辦於2019年，今年邁入第4屆，本屆由台南市政府與中華民國滑輪溜冰協會共同主辦，項目涵蓋短距離爆發、場地爭先、長距離耐力等多元組別，考驗選手的爆發力、耐力與戰術運用。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，台灣國際滑輪溜冰賽為亞洲地區指標性的國際滑輪競速賽事之一，本次賽事獲得國際滑輪運動總會（World Skate）認可，有多位世界冠軍級選手參賽，包括哥倫比亞的Steven Villegas Ceballos 與 Gabriela Rueda、法國名將 Elton de Souza、德國好手 Ron Pucklitzsch與 Maurice Marosi、古巴名將 Haila Brunet Alvarez 等，陣容堅強的韓國代表隊更派出200公尺金牌金志讚（Kim Jichan） 與1萬公尺金牌姜秉鎬（Kang Byung Ho），競爭激烈可期。

台灣青年組代表隊則包括劉懿萱、李孟竹、施沛妤、趙祖政、郭立陽等多位全國金牌好手，台南選手黃立昀也將披上國家戰袍，在家鄉出賽，展現實力，為國爭光。

今天開賽首日，有不少民眾在場邊為選手加油打氣。台南市長黃偉哲表示，希望透過舉辦國際賽事，讓世界看見台南的熱情與實力，同時培育更多具潛力的滑輪新星。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法