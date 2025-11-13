MLB》本季3A敲30轟的光芒好手希莫遭釋出 美媒指想來亞洲發展

希莫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒一壘手希莫（Bob Seymour）今年在小聯盟3A交出30轟的表現，但他上週遭到球隊指定讓渡（DFA）。根據《坦帕灣時報》記者托普金（Marc Topkin）在社群媒體X上指出，希莫今天被球隊釋出，將前往亞洲尋找機會。

現年27歲的希莫是在2021年美職選秀會獲光芒選進，今年整季大多待在3A，出賽105場繳出30轟、87分打點，打擊率2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.880。

不過，希莫本季在3A的加權得分創造值（wRC+）為122，但他的被三振率為25.7％。希莫生涯在小聯盟打滾5年，累積89轟、平均打擊率2成83。

希莫今年在美國時間8月15日首度升上大聯盟舞台，出賽26場有1轟、5分打點，打擊率2成05，共78打數吞32次三振，OPS為0.535。希莫在本月6日遭到指定讓渡，今天被光芒釋出。

Rays 1B Bob Seymour, who was DFA'd last week, was given his release to pursue playing opportunities in Asia. — Marc Topkin （@TBTimes_Rays） November 12, 2025

